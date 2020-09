PSV en Roger Schmidt houden hart vast: ‘Het gaat niet goed met hem’

PSV won donderdagavond met maar liefst 1-5 van NS Mura. Na afloop van de wedstrijd was er in het Eindhovense kamp echter niet alleen ruimte voor een glimlach, daar Maximiliano Romero al vroeg in de wedstrijd uitviel. De spits, die tweeënhalf jaar na zijn komst zijn basisdebuut maakte, liep al na negen minuten spelen een op het oog ernstige knieblessure op.

Trainer Roger Schmidt sprak na afloop van de wedstrijd voor de camera van FOX Sports zijn zorgen uit: “Het gaat niet goed met hem. We kijken morgen in het ziekenhuis wat er precies aan de hand is, maar het lijkt erop dat hij een knieblessure heeft opgelopen. Hij heeft veel pijn. Het is erg ongelukkig voor hem. Hij zat goed in de wedstrijd en hij had hard gewerkt om in de basis te komen. Ik hoop dat het niets ernstigs is.”

PSV won uiteindelijk dus met ruime cijfers van de Sloveense tegenstander, maar Schmidt wilde niet van een eenvoudige avond spreken: “We hebben vijf keer gescoord, maar het was geen makkelijke wedstrijd. Het was een belangrijke wedstrijd waar veel druk op stond, de spelers hebben het enorm goed gedaan”, vervolgde de trainer zijn verhaal.

Donyell Malen was met twee doelpunten een van de smaakmakers aan de kant van PSV en de spits toonde zich tevreden met zijn optreden: “We begonnen goed en maken denk ik ook een goede goal. Daarna slopen er een paar foutjes in ons spel en na de gelijkmaker hebben we de zaken goed hersteld. Na rust was het een kwestie van scherp blijven en hebben we op de goede momenten toegeslagen”, vertelde hij aan het Eindhovens Dagblad.

Met Rosenborg BK komt PSV in de play-offs van de Europa League bovendien een tegenstander tegen die Malen goed kent: “Aan Rosenborg heb ik wel goede herinneringen.” De Noren waren vorig seizoen ook al de tegenstander van PSV in de Europa League en verloren toen met 1-4 in eigen huis. Malen was destijds goed voor twee doelpunten.