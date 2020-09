Hakan Calhanoglu schittert voor AC Milan bij absentie van Zlatan Ibrahimovic

AC Milan is door naar de play-offs van het toernooi om de Europa League. Het team van trainer Stefano Pioli won donderdagavond met 3-2 van FK Bodö/Glimt en speelt in de volgende ronde een uitwedstrijd tegen het Portugese Rio Ave. De door het coronavirus gevelde Zlatan Ibrahimovic werd in de punt van de aanval vervangen door Lorenzo Colombo. De jongeling tekende voor de 2-1, maar de hoofdrol was weggelegd voor Hakan Calhanoglu. De spelmaker scoorde tweemaal en stond ook aan de basis van het doelpunt van Colombo.

Milan keek na vijftien minuten al tegen een achterstand aan. Toptalent Jens Petter Hauge ging op links wel heel makkelijk aan Franck Kessie voorbij en uit zijn voorzet werkte Kasper Junker van dichtbij de bal achter Gianluigi Donnarumma. Milan stelde echter nog voor rust orde op zaken. Na een kwartier spelen ontving Calhanoglu de bal van Ismaël Bennacer, draaide hij goed weg en schoot hij het leer vanaf de rand van het strafschopgebied hoog en hard in de bovenhoek achter de kansloze Nikita Haikin: 1-1.

Calhanoglu stond ook, al dan niet onbedoeld, aan de basis van de 2-1. Na een heerlijke aanval van i Rossoneri leek de Turk met een bal achter het standbeen een doelpoging te ondernemen, maar de inzet groeide uit tot een ideale pass voor Colombo. De achttienjarige luisterde zijn basisdebuut op met een doelpunt. Calhanoglu tekende vijf minuten na de onderbreking ook voor de 3-1. Na een hoekschop van Samu Castillejo vanaf rechts nam de smaakmaker de bal in een keer op zijn slof en mikte hij de bal geplaatst in de rechterhoek.

Bodö/Glimt verkleinde echter al snel de nadelige marge. Het was Hauge die met een hard en licht van richting veranderd schot de bal in de 55e minuut achter Donnarumma joeg. Tot meer waren de Noren, die in de vorige rondes met 6-1 en 3-1 te sterk waren geweest voor respectievelijk Kauno Zalgiris en FK Zalgiris, echter niet in staat.