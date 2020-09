Feestvierende Willem II'ers lappen coronaregels massaal aan de laars

Een grote groep supporters bekijkt donderdagavond de wedstrijd tussen Willem II en Rangers FC in het centrum van Tilburg. Op het Olympiaplein is door de gemeente een fanzone ingericht, waar duizend fans de wedstrijd op een groot scherm bekijken. Voor de wedstrijd werd ook uitgebreid gefeest door de Willem II-fans, die daarbij de coronaregels niet naleefden.

Op sociale media verschijnen beelden waarop supporters dansend en zingend te zien zijn. Ze vieren de terugkeer van Willem II in Europa; de beelden zijn gemaakt voordat de wedstrijd om 21.00 uur begon. De gemeente Tilburg heeft bewust een vergunning gegeven voor het feest. Hoewel de gemeente de organisatie zou hebben gevraagd om de coronaregels in acht te nemen, ziet men geen reden om in te grijpen.

NIEUWE BEELDEN? Grote groep supporters van Willem II Tilburg leeft de coronaregels niet na. Voor het feest is een vergunning. Ondertussen waarschuwt Diederik Gommers voor een lockdown ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 24 september 2020

"Voor het eerst in vijftien jaar spelen we Europees voetbal. En daar zijn we trots op", zegt woordvoerder Irma van Gaalen van de gemeente. "We zijn niet gek en we weten ook wel dat er dan gefeest wordt." De woordvoerder is niet geschrokken van de beelden van het Olympiaplein. "Wij zien vooral beelden van mensen die hun handen bij binnenkomst ontsmetten."

"We hadden de keuze om onze kop in het zand te steken en dan krijg je feestjes achter de voordeur. Maar wij hebben gekozen voor een zichtbaar feestje in het openbaar", legt de gemeente de keuze uit om een vergunning toe te kennen. De woordvoerder voegt eraan toe dat mensen achteraf makkelijk opgespoord kunnen worden, als er sprake is van besmettingen. "Bij binnenkomst moet iedereen zich registeren en dat is handig voor het bron- en contactonderzoek." Op het moment van schrijven staat Rangers overigens met 0-2 voor tegen Willem II.