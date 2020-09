PSV wint met ruime cijfers in Slovenië en kent volgende tegenstander

PSV heeft de eerste horde op weg naar de groepsfase van de Europa League zonder al te veel moeite genomen. De Einhovenaren waren donderdagavond met 1-5 te sterk voor het Sloveense NS Mura en mogen zich daarom gaan opmaken voor een bezoek aan Rosenborg BK. De Noren rekenden tegelijkertijd met 1-0 af met Alanyaspor en zijn zodoende de tegenstander van Roger Schmidt en zijn manschappen in de play-offs van het tweede Europese bekertoernooi.

Schmidt voerde ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Emmen met basisplaatsen voor Maximiliano Romero, Bruma en Mauro Júnior drie wijzigingen door en hun entree ging ten koste van Noni Madueke, Cody Gakpo en en Mohamed Ihattaren. Voor Romero, die tweeënhalf jaar na zijn komst bij PSV zijn basisdebuut maakte, zat de wedstrijd er na negen minuten echter alweer op. De Argentijnse spits liep vroeg in het duel een knieblessure op, probeerde het nog even maar moest de strijd uiteindelijk toch staken.

Gakpo viel daardoor al snel in en met de aanvaller binnen de lijnen pakte PSV met ruim een kwartier op de klok de voorsprong. Een scherp indraaiende vrije trap van Philipp Max was een prooi voor Donyell Malen, die de bal met het hoofd achter doelman Matko Obradovic werkte. Lang bleef deze marge echter niet staan, aangezien het vier minuten later alweer 1-1 was. Nino Kouter slaagde er op de rand van de zestien in om Olivier Boscagli af te schudden en zijn inzet verdween net voorbij de vingertoppen van Yvon Mvogo in het doel.

PSV liet zich niet uit het veld slaan door deze tegenvaller en pakte dik vijf minuten later opnieuw de voorsprong via Mauro. De Braziliaan kreeg de bal in de zestien van Max, waarna zijn inzet via een tegenstander voorbij Obradovic stuiterde en Mauro uiteindelijk zelf nog het laatste zetje gaf. De voorsprong van de bezoekers kwam in het restant van de eerste helft niet meer in gevaar, maar een paar minuten na de rust ging het wel bijna mis toen Kevin Zizek mocht inkoppen. Mvogo toonde zich echter attent en hij hield de bal met hulp van de paal uit zijn doel.

Deze misser kwam Mura niet veel later extra duur te staan toen Bruma Gakpo diep kon sturen en de invaller oog in oog met Obradovic niet faalde. Door toedoen van Malen werd het met nog 25 minuten te gaan vervolgens ook 1-4. De spits werd diep gestuurd door Bruma, die daarmee zijn tweede assist van de wedstrijd verzorgde, en rondde koeltjes af. Mura stelde hier in het restant van het treffen verder weinig tegenover, al was het niet lang na de goal van Malen toch nog bijna raak voor de thuisploeg. De paal en Mvogo stonden echter de 2-4 van Tomi Horvat in de weg en daardoor leek het lange tijd bij 1-4 te blijven. In de absolute slotfase volgde toch nog een vijfde Eindhovense treffer toen invaller Madueke Dumfries bediende en hij Gakpo in staat stelde om ook zijn tweede van de avond te maken.