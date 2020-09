EasyToys mag dit seizoen tóch op shirt van FC Emmen staan

FC Emmen mag dit seizoen toch met EasyToys als shirtsponsor spelen, zo bevestigt de KNVB donderdagavond. Na een sommatie en door de dreiging van een kort geding ging de voetbalbond alsnog door de knieën, concludeert De Telegraaf. Aanvankelijk verbood de KNVB de sponsoring door het erotiekbedrijf, omdat de samenwerking in strijd zou zijn met de goede zeden.

FC Emmen hield de poot stijf en heeft na overleg met de KNVB gekregen waarop het hoopte. Volgens De Telegraaf heeft de Eredivisionist in beperkte mate wel water bij de wijn gedaan. Aanvankelijk had FC Emmen een driejarig contract met EasyToys, maar dat wordt nu 'opgeknipt' in een contract van één plus twee jaar. In december beslist de Algemene Vergadering Betaald Voetbal of de statuten worden aangepast en FC Emmen ook in de komende twee seizoenen met EasyToys op de borst mag spelen.

De deal kan FC Emmen een half miljoen euro per jaar opleveren. De KNVB was van meet af aan niet enthousiast over het voornemen van FC Emmen om in zee te gaan met de firma uit Veendam, die seksspeeltjes produceert. De club zette door de tegenstand vanuit Zeist een streep door de officiële presentatie van EasyToys als nieuwe hoofdsponsor, omdat het bedrijf niet voldeed aan de richtlijnen die de KNVB hanteert wat betreft sponsoring.

Vanwege het ingrijpen van de KNVB speelde het elftal van trainer Dick Lukkien in de afgelopen twee competitieduels zonder sponsor op het shirt, wat intern voor onvrede zorgde bij de club. Men was niet van plan om zich zomaar bij het besluit neer te leggen: samen met EasyToys beraadde FC Emmen zich op vervolgstappen. Een kort geding behoorde tot de mogelijkheden, maar na gesprekken met de KNVB is de voetbalbond toch overstag gegaan.