Wesley Sneijder laat Twitter ontploffen met mogelijke toekomsthint

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Wesley Sneijder zette vorig jaar een punt achter zijn loopbaan als voetballer en de voormalige middenvelder flirtte sindsdien onder meer met een terugkeer op het veld bij FC Utrecht. Van een rentree is het echter niet gekomen en Sneijder lijkt nu wellicht andere toekomstplannen te hebben.

De 134-voudig international van het Nederlands elftal heeft donderdagavond een cryptische tweet geplaatst die in Turkije wordt opgevat als een mogelijke toekomsthint. Sneijder plaatste een emoticon van een pijl met het woord soon, met daarbij een afbeelding van de Turkse vlag. In de reacties wordt gespeculeerd dat Sneijder in wat voor hoedanigheid dan ook terug zou kunnen keren bij zijn voormalige werkgever Galatasaray.

Dat de 36-jarige oud-voetballer nog altijd razend populair is in Istanbul blijkt wel uit de reacties die zijn tweet teweeg heeft gebracht. Het bericht is in een halfuur tijd al meer dan twintigduizend keer geliket, terwijl er ook meer dan duizend reacties en tweeduizend retweets zijn.

Of Sneijder inderdaad van plan is om in Turkije aan de slag te gaan is overigens nog maar de vraag. Zijn naam werd in de afgelopen dagen namelijk ook in verband gebracht met een functie bij het Nederlands elftal. De voormalige middenvelder zou een mogelijke rol kunnen gaan vervullen in de staf van de nieuwe bondscoach Frank de Boer.