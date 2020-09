Basisdebuut van Maximiliano Romero mondt uit in groot drama

Het basisdebuut van Maximiliano Romero bij PSV is uitgelopen op een grote teleurstelling. De aanvaller begon donderdagavond om 19.00 uur aan de wedstrijd tegen NS Mura in de derde voorronde van de Europa League, maar al in de eerste tien minuten raakte hij geblesseerd aan de linkerknie. Trainer Roger Schmidt zag zich genoodzaakt om Romero te vervangen door Cody Gakpo.

Na zesenhalve minuut raakte Romero in het strafschopgebied van Mura verwikkeld in een duel om de bal. Hij ging daarna naar het gras, voelde aan zijn linkerknie en werd op het veld behandeld door artsen. Schmidt koos ervoor om Mohamed Ihattaren, Noni Madueke en Gakpo zich te laten warmlopen. Romero leek even verder te kunnen, maar bleef strompelen en ging uiteindelijk naar het gras om aan te geven dat hij gewisseld moest worden.

Het dienstverband van Romero bij PSV is vooralsnog bijzonder ongelukkig te noemen. Hij kwam tweeënhalf jaar geleden voor 10,5 miljoen euro over van Vélez Sarsfield, maar liep al gauw na zijn komst een ernstige bovenbeenblessure op. In 2019 kwam daar nog een knieblessure bovenop en nu lijkt Romero opnieuw een tijd aan de kant te zullen staan. De Argentijn, die PSV zaterdag redde tegen FC Emmen met een laat doelpunt (2-1), speelde pas drie duels in het eerste van de club.

Romero werd in het seizoen 2019/20 verhuurd aan zijn oude club Vélez Sarsfield en in dat seizoen speelde hij wel 22 wedstrijden in de competitie, waarin hij 7 doelpunte maakte. Afgelopen zomer keerde hij terug in Eindhoven en zijn treffer tegen Emmen was zijn eerste in dienst van PSV. Overigens kwam de ploeg van Schmidt vlak na de wissel van Romero op voorsprong tegen Mura, dankzij een doelpunt van Donyell Malen op aangeven van Philipp Max. Mura kwam enkele minuten later langszij via Nino Kouter.