Ajax verwijdert vernederende tweet richting Willem II razendsnel

Ajax heeft donderdagavond een opvallende tweet richting Willem II verwijderd van het eigen account. De Amsterdammers reageerden op een promovideo die Willem II had gepubliceerd voor de wedstrijd tegen Rangers FC van donderdagavond in de derde voorronde van de Europa League. Ajax plaatste een meme die insinueerde dat Willem II een slechte kopie maakte van een eerdere video van Ajax.

Willem II publiceerde donderdag in de namiddag een video ter ere van de eigen terugkeer in Europa. De club heet 'Europa' van harte welkom in Tilburg. "Ik hoop dat jullie ons niet zijn vergeten. Onze kleuren, de strepen... We zijn van elkaar vervreemd geraakt, omdat we wat moeilijkheden kenden. Maar we zijn gegroeid en we hebben onze lessen geleerd", wordt onder meer gezegd door de Engelstalige voice-over.

De video doet denken aan een promo die Ajax publiceerde op 24 mei 2017, de dag van de Europa League-finale tegen Manchester United (0-2 nederlaag). Er zijn verscheidene overeenkomsten tussen de video's: Ajax noemde de promo 'We Are Back' en refereerde onder meer aan het eigen shirt. De club concludeert dan ook dat Willem II zich heeft laten inspireren door het werk van Ajax, maar dat de video het niet haalt bij het 'origineel'. Binnen een kwartier werd de tweet verwijderd. Op de foto was het resultaat van een mislukte restauratie van een fresco van Jezus Christus in 2012 te zien.

De oude video van Ajax uit 2017: