‘Ronald Koeman ervaart wantrouwen en ernstige twijfel bij Barcelona’

'Twijfel' en 'wantrouwen' maken zich meester van Ronald Koeman, schrijft Sport donderdag. Volgens de sportkrant klaagt de nieuwe trainer van Barcelona richting zijn naasten over de 'onnodig moeilijke situatie' waarin hij door toedoen van de clubleiding verzeild is geraakt. Koeman denkt dat zijn relatie met de spelersgroep bemoeilijkt wordt door bestuurlijke beslissingen die hij publiekelijk moet ondersteunen.

Barcelona begint zondag met een thuiswedstrijd tegen Villarreal aan het nieuwe seizoen in LaLiga. In de aanloop naar de wedstrijd toont Koeman zich positief en hoopvol richting de pers, maar in gesprekken met zijn 'beste vrienden' zouden zijn twijfels boven tafel komen. De berichtgeving van Sport wordt ondersteund door een artikel in Marca: de sportkrant uit Madrid noemt het vertrek van Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Nélson Semedo en Luis Suárez als voorbeelden.

Hoewel Koeman die beslissingen publiekelijk steunt, kwamen ze niet allemaal uit zijn koker. Hij is echter wel 'het gezicht' van de beslissingen en Koeman vreest dat zijn relatie met de overige spelers daardoor onder druk komt te staan. Voorzitter Josep Maria Bartomeu en een deel van het clubbestuur heeft Koeman 'weerloos' achtergelaten, klinkt het. Was hij aanvankelijk nog verheugd om bij Barcelona aan de slag te gaan, nu ziet hij steeds meer dingen die hem 'totaal niet bevallen'.

Verder wijst Marca op de 'gecompliceerde rol' die Koeman heeft in het Camp Nou. Enerzijds moet hij voor stabiliteit zorgen na de vernederende uitschakeling in de Champions League en de daaropvolgende bestuurlijke crisis; anderzijds heeft hij mede door de coronacrisis geen financiële middelen om zijn team naar eigen inzicht vorm te geven met nieuwe aankopen. Hij ziet de situatie niet meer zo rooskleurig in als tijdens zijn wittebroodsweken bij Barcelona, luidt de conclusie.