Ajax wijzigt huurdeal in verkoop en incasseert direct acht miljoen euro

Ajax heeft de transfer van Sven Botman naar Lille OSC alsnog omgezet in een koopovereenkomst, zo melden de Amsterdammers via de officiële weg. Botman was eigenlijk verhuurd aan de Franse club, maar de transfer is nu dus definitief. Volgens De Telegraaf kan Ajax daardoor direct acht miljoen euro bijschrijven. Daarbovenop kan nog een onbekend bedrag aan bonussen komen.

De transfer van Botman naar Lille had wat voeten in de aarde. Aanvankelijk was al de bedoeling dat de twintigjarige centrumverdediger definitief verkocht zou worden aan les Dogues, maar op 20 augustus werd bekend dat Botman eerst verhuurd werd. Daarbij was overigens al afgesproken dat de jeugdinternational op 1 juli 2021 definitief eigendom zou worden van Lille.

"Aan alle inhoudelijke verplichtingen met betrekking tot een definitieve overgang is inmiddels echter voldaan, waardoor de transfer van de verdediger nu alsnog is afgerond", laat Ajax weten in een persbericht. Vermoedelijk lukte het Lille vanwege financiële moeilijkheden niet om de transfersom direct aan Ajax over te maken. Botman wist zich overigens direct in de basis te knokken bij zijn nieuwe club en speelde alle vier Ligue 1-duels dit seizoen.