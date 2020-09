Clubicoon ergert zich bij Manchester United: ‘Alsof zijn tweelingbroer speelt'

Anthony Martial is onder manager Ole Gunnar Solskjaer de aanvalsleider van Manchester United en ook de achterban lijkt tevreden te zijn over de prestaties van de Franse aanvaller. Martial eindigde onlangs namelijk op de tweede plaats in de Speler van het Jaar-verkiezing, kort achter winnaar Bruno Fernandes. De euforie op Old Trafford zorgt echter voor verbazing bij Andy Cole, voormalig aanvaller van Manchester United.

"Als Martial nou in elke wedstrijd en in elk seizoen constant zou presteren, dan zouden we nu niet praten over een mogelijke nieuwe spits voor Manchester United", verzucht Cole in een interview met Goal. "De ene week is Martial werkelijk fantastisch en de andere week denk ik: Wat is er met hem gebeurd? Dan lijkt het net of zijn tweelingbroer speelt." Cole zoekt naar oorzaken voor de grillige prestatiecurve. "Ik denk dat het een mentaliteitskwestie is. Hij is nu op een goede leeftijd (24 jaar, red.), hij zou beter moeten weten. Het is namelijk een erg goede speler en ik zou willen dat hij week in, week uit top zou presteren. Bij Manchester United kun je nooit rustig aan doen, want iedereen wil je verslaan."

Cole is een stuk positiever gestemd over collega-aanvallers Marcus Rashford en Mason Greenwood. "Die waren vooral in de laatste fase van afgelopen seizoen erg goed bezig. Ze scoorden zeer regelmatig en hadden daarnaast toch steeds oog voor elkaar. Ze zijn daarnaast jong en dynamisch. Je kunt denk ik momenteel niet van deze spelers verlangen. Misschien wel als Manchester United er alsnog in slaagt om een nieuwe aanvaller aan te trekken", kijkt Cole vooruit op de laatste weken van de transferperiode.

In de optiek van Cole kan Greenwood ook zeker als aanvalsleider fungeren, al zijn er bij de Champions League-winnaar van 1999 ook twijfels. "Hij trekt vaak vanaf rechts naar binnen en kan dan ook zijn linkervoet gebruiken. Maar als centrumspits spelen is heel andere koek, dat is echt een heel zware opdracht. Zeker bij een club als Manchester United. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij op achttienjarige leeftijd niet tegen de manager zegt: 'Ik wil centraal spelen'. Hij doet het in ieder geval erg goed op de rechterflank en we zullen zien hoe Mason zich verder ontwikkelt."