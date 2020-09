Ibrahimovic komt met karakteristieke reactie op coronabesmetting

Zlatan Ibrahimovic heeft donderdagmiddag voor het eerst gereageerd op zijn coronabesmetting. De 38-jarige spits van AC Milan, die donderdag positief testte op het virus, komt op Twitter met een voor hem typerende respons.

"Ik testte gisteren (woensdag, red.) negatief op Covid-19 en vandaag (donderdag, red.) positief", zo schrijft Ibrahimovic. "Ik heb geen symptomen of iets dergelijks. Corona had het lef om mij uit te dagen. Slecht idee", grapt hij. Ibrahimovic mist door de besmetting in ieder geval het voorrondeduel donderdagavond in de Europa League met FK Bodo/Glimt.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea