‘Luis Suárez levert enorm veel salaris in voor stap naar Atlético Madrid’

Luis Suárez doet flink water bij de wijn om zijn overgang naar Atlético Madrid te realiseren. De 33-jarige aanvaller, die voor maximaal zes miljoen euro overkomt van Barcelona, is volgens Marca akkoord gegaan met een salarisverlaging van liefst zestig procent.

In het Wanda Metropolitano gaat Suárez naar verluidt bruto negen miljoen euro per jaar opstrijken. Bij Barcelona had Suárez nog een doorlopend contract tot volgend jaar, dat hem bruto 22 miljoen euro had opgeleverd. Als de ex-Ajacied minimaal zestig procent van de wedstrijden in zijn laatste contractjaar had gespeeld, zou zijn contract automatisch met nog een seizoen verlengd zijn.

Luis Suárez emotioneel tijdens laatste persmoment Barcelona

Donderdagmiddag nam Suárez in tranen afscheid van Barça. "Dit is ontzettend moeilijk voor mij", zei hij op een speciaal ingelaste persconferentie. "Ik laat veel vrienden achter. Een gevoelsmens vertrekt nu bij Barcelona. Ik wil mijn gezin bedanken voor alle steun. Ze hebben de goede en slechte momenten van mij van dichtbij meegemaakt. Ik wil ook de fans bedanken voor hun liefde, voor hun waardering. Dat zal ik nooit vergeten. En ik wil ook de staf bedanken voor alles."

Suárez gaat de boeken in als derde topscorer aller tijden van Barcelona. De in 2014 van Liverpool overgekomen aanvaller was in 283 officiële wedstrijden goed voor 195 doelpunten en 100 assists. Suárez, die lange tijd op weg leek naar Juventus, heeft bij Atlético Madrid voor twee seizoenen getekend. Er volgt nog een afscheidswedstrijd voor Suárez bij Barcelona, zo werd donderdagmiddag bekend.