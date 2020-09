‘Barcelona wil miskoop lozen en denkt aan nieuwe deal met Juventus’

Barcelona en Juventus staan niet onwelwillend tegenover een nieuwe deal, zo weet Tuttosport donderdag te melden. Douglas Costa zou in dat geval naar Spanje vertrekken, terwijl de blessuregevoelige Ousmane Dembélé dan de omgekeerde weg bewandelt. Het gaat in eerste instantie om een huurdeal tussen beide topclubs, zo klinkt het. Afgelopen zomer nam Juventus Arthur Melo over van Barcelona en ruilde Miralem Pjanic La Vecchia Signora in voor een contract in het Camp Nou.

Barcelona is bereid om Dembélé, die nog maar pas geleden hersteld is van een zware hamstringblessure, al dan niet tijdelijk van de hand te doen. De Franse vleugelaanvaller is in de Engelse media al genoemd bij zowel Manchester United als Wolverhampton Wanderers. Bovengenoemde Italiaanse krant voegt nu dus Juventus toe aan het rijtje met geïnteresseerde clubs. De Italianen zijn op hun beurt bereid om Douglas Costa, die eveneens geregeld met blessureleed kampt, tijdelijk elders te stallen.

Luis Suarez emotioneel tijdens laatste persmoment Barcelona

De weer fitte Dembélé, in 2017 voor 105 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund, hoeft onder de nieuwe trainer Ronald Koeman niet te rekenen op een basisplaats bij Barcelona. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd de aan Juventus gelinkte buitenspeler voornamelijk gebruikt als invaller. Koeman wil Lionel Messi meer vanaf rechts laten opereren en daarnaast is zomeraanwinst Francisco Trincão een belangrijke gegadigde voor de rechterflank van de Catalaanse grootmacht.

Douglas Costa zit bij Juventus in een soortgelijke situatie, daar trainer Andrea Pirlo geen basisplaats voor hem in petto lijkt te hebben. De vleugelaanvaller kwam afgelopen zondag tegen Sampdoria (3-0), de eerste wedstrijd van het nieuwe Serie A-seizoen, pas in de slotfase binnen de lijnen. Douglas Costa werd net als Dembélé recentelijk ook genoemd bij Manchester United, nadat de Engelsen er niet in slaagden om Jadon Sancho over te nemen van Borussia Dortmund.