FIFA 21 ratings: André Onana valt net binnen top twintig beste keepers

EA Sports heeft de ratings van de keepers in FIFA 21 bekendgemaakt en de verschillen in de absolute top zijn klein. In aanloop naar de release van de nieuwe versie van het spel van EA Sports presenteert Voetbalzone een lijst met de twintig beste keepers. André Onana is de enige keeper die de Eredivisie aanlevert en de sluitpost van Ajax valt net binnen de top twintig.

Bovenaan de lijst van EA Sports staat Jan Oblak, de Sloveense keeper van Atlético Madrid. De 27-jarige sluitpost is al jarenlang een steunpilaar in het team van trainer Diego Simeone en hij lijkt zijn beste jaren nog voor zich te hebben. Enige minpunt van Oblak in FIFA 21 is zijn kicking rating van 78. Die ‘tekortkoming’ wordt ruimschoots goedgemaakt door een rating van 92 op het gebied van handling, terwijl het met zijn reflex ook wel goed zit: 90.

De Braziliaanse sluitpost Alisson Becker had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Liverpool. Mede door zijn reddingen werd de Premier League-titel in de wacht gesleept. Met zijn kwaliteiten is hij terug te vinden op de tweede plaats in de top twintig in FIFA 21, vlak voor Barcelona-doelman Marc-André Ter Stegen. De Duitse sluitpost wordt wereldwijd gezien als een van de beste meevoetballende keepers, net als zijn landgenoot Manuel Neuer bij Bayern München.

De Premier League is sterk vertegenwoordigd in de top twintig van dit jaar. Liefst zeven keepers zijn afkomstig uit de Engelse topcompetitie waaronder Rui Patricio (Wolverhampton Wanderers), Kasper Schmeichel (Leicester City), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), David De Gea (Manchester United), Bernd Leno (Arsenal) en Ederson (Manchester City). Onana is de enige doelman uit de Eredivisie in onderstaande lijst. Met een rating van 84 behoort hij tot de twintig beste keepers ter wereld.

De twintig beste keepers in FIFA 21