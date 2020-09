FIFA 21 ratings: Oranje Leeuwinnen achter Megan Rapinoe in top 15

Met een overall rating van 93 mag Megan Rapinoe zich de beste speelster noemen in FIFA 21. Geen enkele speelster heeft zo’n hoge rating in de game van EA Sports als de Amerikaanse. In de top vijftien van het spel dat op 9 oktober gelanceerd wordt zijn twee Nederlandse speelsters terug te vinden: Arsenal-spits Vivianne Miedema en Lieke Martens van Barcelona.

Op weg naar de lancering van de game, die uitkomt voor PlayStation 4, Xbox One en PC, heeft EA Sports de ratings naar buiten gebracht van de beste speelsters. Rapinoe vindt haar naam terug bovenaan de lijst. De aanvaller werd verkozen tot The Best FIFA Women’s Player en won de Ballon d’Or Féminin nadat ze de Verenigde Staten naar de wereldtitel had geleid op het WK in Frankrijk.

Op het mondiale eindtoernooi won ze in de zomer van vorig jaar de Gouden Bal, de prijs voor beste speelster. Bovendien werd ze topscorer van het toernooi met zes doelpunten, waardoor ze de Gouden Schoen ook nog eens in ontvangst mocht nemen nadat Nederland in de finale met 2-0 werd verslagen. Drie van haar collega-internationals uit de VS staan eveneens in de top vijftien van FIFA 21: Alex Morgan, Tobin Heath en Julie Ertz.

Frankrijk levert na de Verenigde Staten de meeste speelsters in de top vijftien. Wendie Renard, Amandine Henry en Eugenie Le Sommer van Olympique Lyon mogen zich volgens EA Sports meten met de besten ter wereld. Dat geldt ook voor Vivianne Miedema en Lieke Martens. De Oranje-internationals maakten de afgelopen jaren grote indruk in het Nederlands elftal en bij hun clubs Arsenal en Barcelona, met hoge ratings in FIFA 21 als gevolg.

Net als Oranje levert ook Duitsland twee speelsters af in de top vijftien: VfL Wolfsburg-keepster Almuth Schult en Lyon-middenvelder Dzsenifer Marozsan. De Australische aanvaller Samantha Kerr van Chelsea is met een rating van 92 de nummer twee op de lijst, vlak achter Rapinoe. De Canadese Christine Sinclair, Engels international Lucy Bronze en de Noorse Caroline Graham Hansen staan ook in de top vijftien.

De 15 beste speelsters in FIFA 21