‘Koeman schakelt bij verkoop van toptalent door naar oude bekende’

Georginio Wijnaldum staat nog steeds hoog op het lijstje van Ronald Koeman, zo verzekert Catalunya Radio. De trainer van Barcelona wil in de laatste fase van de transferperiode een poging wagen voor de middenvelder van Liverpool, mocht er na Ivan Rakitic, Arturo Vidal en Arthur Melo nog een middenvelder vertrekken. De kans is aanwezig dat Riqui Puig alsnog van club wisselt, waardoor Wijnaldum nog steeds een transfertarget is voor Barcelona. De club kan nog tot 5 oktober zakendoen, want op die dag sluit de Europese transferwindow.

Koeman gaf onlangs een duidelijk signaal af richting Riqui Puig. "We hebben onze conclusie getrokken. We zijn nu drie weken bezig in de voorbereiding en voor Riqui is er op dit moment gewoon te veel concurrentie voor zijn positie", zo liet de Barcelona-coach onlangs optekenen in de Spaanse media. De uitspraak van Koeman zorgde voor verbazing en ergernis bij de aanhang van de Catalaanse grootmacht. Men ziet namelijk graag dat een speler uit de eigen opleiding een eerlijke kans krijgt in de hoofdmacht. De pas 21-jarige middenvelder, eerder deze week door Mundo Deportivo gelinkt aan Ajax, behoort evenwel nog steeds tot de selectie van Koeman.

‘Eisenpakket Wijnaldum is Liverpool te gortig; transfervrij vertrek lonkt’

Wijnaldum wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar Barcelona. Koeman kent de Liverpool-middenvelder van hun gezamenlijke periode bij het Nederlands elftal en de onderlinge band is nog altijd goed. Volgens verschillende buitenlandse media heeft Barcelona echter nog geen officieel bod neergelegd bij Liverpool. Ook Memphis Depay lijkt nog steeds in beeld te zijn bij Koeman. Barcelona nam deze week afscheid van Arturo Vidal (Internazionale) en Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), waardoor er weer budget lijkt te zijn om zaken te doen op de transfermarkt.

The Athletic meldde afgelopen dinsdag dat de kans groot is dat Wijnaldum volgend jaar zomer transfervrij vertrekt bij Liverpool. Hij zou tijdens de onderhandelingen over een nieuw contract hebben ingezet op een deal voor vier seizoenen, een eis die the Reds blijkbaar te gortig is. Manager Jürgen Klopp, die vorige week de van Bayern München afkomstige Thiago Alcántara verwelkomde, is ondanks alles niet van plan om Wijnaldum af te schrijven. Laatstgenoemde had zondag tegen Chelsea (0-2) gewoon een basisplaats bij de Engelse kampioen.