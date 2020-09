TOTO's tips: Salah en Firmino blijken grote plaag voor Arsenal

De Premier League is twee speelronden oud en vijf ploegen hebben allebei hun wedstrijden gewonnen, waaronder regerend kampioen Liverpool en het Arsenal van trainer Mikel Arteta. Maandagavond nemen uitgerekend deze twee ploegen het tegen elkaar op op het historische Anfield. Op basis van doelsaldo staan the Gunners op dit moment nog boven the Reds, maar desondanks zal Liverpool komend weekend de favorietenrol op zich nemen. We kunnen ons hoe dan ook opmaken voor een prachtig affiche. Blijft Liverpool ongenaakbaar in eigen huis en wordt dit een eentje, of stunt de ploeg van Arteta op bezoek op Anfield en ga je voor een tweetje? In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op Liverpool - Arsenal.

Liverpool zal zich gesteund voelen door de recente balans in eigen huis: van de laatste zestig competitieduels op Anfield ging er namelijk niet één verloren (W49, D11). De laatste thuisnederlaag in de Premier League dateert van april 2017, toen Crystal Palace de drie punten meenam naar Londen (1-2). Alleen Chelsea (86 duels zonder verlies tussen 2004 en 2008) en Liverpool zelf (63 duels tussen 1978 en 1980) bleven ooit langer ongeslagen in het eigen stadion op het hoogste Engelse niveau. The Gunners kunnen er echter wel vanuit gaan dat ze zondagmiddag niet droog blijven staan, want Arsenal kwam in elk van de laatste zeven ontmoetingen met Liverpool in alle competities minimaal één keer tot scoren.

Arsenal, dat zich eind 2019 ontdeed van trainer Unai Emery, doet het sinds de komst van oud-speler Arteta uitstekend en pakte in augustus zelfs twee prijzen: de FA Cup na een 2-1 zege op stadgenoot Chelsea en de Community Shield tegen aankomende tegenstander Liverpool (1-1, winst na strafschoppen). De laatste keer dat de twee ploegen elkaar troffen in de Premier League was in speelronde 36 van het afgelopen seizoen. Arsenal won in het eigen Emirates met 2-1, de eerste zege van the Gunners op Liverpool sinds april 2015. De negen tussenliggende ontmoetingen met the Reds werden allemaal niet gewonnen (G4, V5). De ploeg van Arteta kan aanstaande zondag voor het eerst sinds 2012 twee opeenvolgende wedstrijden tegen Liverpool winnend afsluiten.

Liverpool kan de Premier League voor het derde seizoen op rij starten met drie overwinningen. Om dat te bereiken zal Jürgen Klopp vooral hopen dat Roberto Firmino en Mohamed Salah met het goede been uit bed zijn gestapt. In de laatste vijf Premier League-ontmoetingen tussen Liverpool en Arsenal op Anfield kwamen de Braziliaan en de Egyptenaar namelijk in totaal elf keer tot scoren. Firmino nam liefst zeven treffers voor zijn rekening, Mohamed Salah vier. The Egyptian King scoorde in de laatste drie thuiswedstrijden tegen Arsenal en zal staan te popelen om zijn hattrick in het eerste thuisduel van het seizoen (4-3 zege op Leeds United) een passend vervolg te geven.

