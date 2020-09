Van werkloosheid naar uitdager van duurste doelman aller tijden: ‘Een droom’

Chelsea trok twee jaar geleden maar liefst tachtig miljoen euro uit om de transferclausule van Kepa Arrizabalaga bij Athletic Club te lichten en de nu 25-jarige Spanjaard is daarmee nog altijd ruimschoots de duurste doelman aller tijden. Kepa heeft er echter twee niet geheel overtuigende seizoenen in Londen opzitten, waarin hij botste met toenmalig manager Maurizio Sarri omdat hij zich niet wilde laten wisselen en door de huidige trainer Frank Lampard zelfs een aantal keer werd gepasseerd ten faveure van de 38-jarige Willy Caballero. Vanwege de onzekerheid over de status van Kepa is Chelsea deze zomer ondanks een investering van al meer dan 220 miljoen euro voor de komst van Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz en Ben Chilwell op zoek gegaan naar een nieuwe doelman en the Blues zijn uiteindelijk uitgekomen bij Édouard Mendy. De international van Senegal komt voor een bedrag van maximaal dertig miljoen over van Stade Rennes en voegt daarmee een nieuw hoofdstuk toe aan een loopbaan die een nogal atypisch verloop kent.

Door Robin Bruggeman

De sluitpost begon zijn carrière op dertienjarige leeftijd in de jeugd van Le Havre. Vanwege concurrentie van onder meer de huidige doelman van het Griekse Aris Saloniki Zacharie Boucher koos Mendy voor een overgang naar het kleinere CS Municipaux Le Havre, waarna hij zijn professionele loopbaan bij derdedivisionist AS Cherbourg verder vorm probeerde te geven. Mendy kwam in Normandië in 4 jaar tijd echter niet verder dan 25 optredens in de hoofdmacht en in 2014 besloot de club hem te laten gaan. Een avontuur bij een niet nader genoemde club in de Engelse League One leek vervolgens uitkomst te bieden, maar door een schimmige constructie van zijn zaakwaarnemer ging deze deal uiteindelijk niet door. Mendy werkte een bevredigende oefenstage af in Engeland en kreeg van zijn belangenbehartiger te horen dat er al een akkoord op tafel lag. Een telefoontje van de club in kwestie waarin hij te horen kreeg dat dit niet het geval was, deed zijn droom echter in duigen vallen en de doelman kwam zodoende op 22-jarige leeftijd op straat te staan.

Mendy keerde met zijn ziel onder zijn arm terug bij zijn oude club Le Havre, waar hij bij het reserveteam zijn conditie op peil hield en om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien aansloot in de rij bij het arbeidsbureau: “Voor een voetballer en voor ieder ander voelt werkloosheid als een klap in het gezicht. Herhaaldelijke mislukkingen laten hun sporen achter en je begint te denken dat het misschien wel niet voor je weggelegd is”, vertelde hij daar zelf twee jaar geleden over in gesprek met France Football. “Het moeilijkste moment was iedere week op vrijdag, als de coach van de reserves bij Le Havre zijn selectie voor zaterdag voorlas. Ik wist automatisch al dat mijn naam niet opgenoemd zou worden, aangezien ik er alleen maar was om mee te trainen. Ik was niet geregistreerd. Je kon zien dat het hele elftal compleet gefocust was op de wedstrijd. Ik miste dat. Dat werd steeds zwaarder.”

Kepa heeft met fouten tegen Brighton & Hove Albion en Liverpool een moeizame start van het nieuwe seizoen achter de rug.

‘Bij Olympique Marseille vielen alle stukjes op hun plek’

Mendy, een neef van Real Madrid-verdediger Ferland Mendy, bereidde zichzelf in die tijd erop voor om het bijltje er helemaal bij neer te gooien en ‘werk te gaan zoeken net zoals iedereen’. Een telefoontje van zijn voormalige teamgenoot bij Cherbourg Ted Lavie bood echter uitkomst: “Ik heb de keeperstrainer van Olympique Marseille gesproken, ze zijn op zoek naar een keeper en jouw profiel is interessant voor hen. Heb je al ergens getekend?”, klonk het aan de andere kant van de lijn. “Nee. Marseille? Natuurlijk interesseert mij dat”, was het antwoord van Mendy, memoreert hij tegenover So Foot. Zo kon het dat de sluitpost na een jaar werkloosheid terechtkwam bij een van de grootste clubs van Frankrijk, zij het als reservedoelman van het tweede elftal: “Zelfs als je zelfvertrouwen hebt, zijn er periodes van twijfel. Dat is normaal. Persoonlijk, als het over mijn eigen pad gaat, is het duidelijk dat er momenten zijn geweest waarop ik getwijfeld heb. Dankzij degenen die dicht bij mij staan, ben ik in staat geweest om vertrouwen te houden en daar ook toegang tot te krijgen. Wanneer je werkloos bent, vertel je jezelf dat je geen uitweg meer zal vinden”, zou Mendy daar jaren later over zeggen.

Aan de boorden van de Middellandse Zee kreeg Mendy het idee dat een loopbaan als profvoetballer wellicht toch voor hem was weggelegd: “Bij Marseille vielen alle stukjes op hun plek. De coach van het reserveteam was op zoek naar een jonge keeper om bij het eerste elftal in te laten stromen en mee te laten trainen. Hij kende een speler die met mij samen had gespeeld bij Cherbourg. Hij was degene die mij genoemd heeft. Ik kwam net uit mijn periode van werkloosheid. Ik twijfelde tussen twee clubs uit de vierde divisie. Maar Marseille belde me op en die kans heb ik snel aangegrepen. Het voelde als een bevrijding. Ik zag er spelers met echt geweldige carrières, waar ik mee samen kon spelen en mezelf op die manier kon verbeteren. Daar snapte ik pas echt dat ik het kon maken. Ik speelde met hen samen, voelde mezelf niet minder en ik had nog ruimte om beter te worden. Ik trainde met Steve Mandanda, Yohann Pelé en Florian Escales. Mandanda is voor iedere keeper een voorbeeld. Zijn reputatie in de Ligue 1 spreekt voor zich. Ik heb veel geleerd van het bestuderen van zijn band met zijn verdediging, van zijn leiderschap.”

Mendy speelde twee seizoenen geleden in dienst van Stade Reims pas voor het eerst op het hoogste niveau.

Mendy hield op de trainingen van les Olympiens ballen tegen van aanvallers als Steven Fletcher en Michy Batshuayi, terwijl hij door de ervaren Mandanda en Pelé gecoacht werd op alle aspecten van het keepersvak. Na een jaar bij de reserves van Marseille stond Stade de Reims voor de deur en kon zijn loopbaan in het profvoetbal echt van start gaan. Mendy vervulde in zijn eerste jaar bij les Rouges et Blancs nog een rol als reservekeeper, al mocht hij in de openingswedstrijd van het seizoen wel al na vijf minuten zijn entree maken na een rode kaart voor Johann Carrasco. De doelman kwam in de daaropvolgende maanden nog een handvol keren in actie, voordat hij in zijn tweede seizoen uitgroeide tot de onbetwiste eerste doelman van Reims. Met Mendy tussen de palen incasseerde de club uit de Champagne slechts 22 doelpunten in 34 wedstrijden en aan het einde van het seizoen volgde de promotie naar het hoogste niveau, waardoor de keeper op zijn 26e voor het eerst in de Ligue 1 mocht spelen. Mendy toonde zich echter niet echt onder de indruk van het niveauverschil en groeide direct uit tot een van de beste keepers van Frankrijk. Mede vanwege zijn goede keeperswerk eindigde de promovendus op een meer dan verdienstelijke achtste plek en in de zomer van het afgelopen jaar stond Rennes, dat net afscheid had genomen van de naar FC Augsburg vertrokken Tomás Koubek, met vier miljoen op de stoep om hem over te nemen.

Keuze van Petr Cech

De keuze van de Bretonnen om bij Mendy aan te kloppen bleek vervolgens om meerdere redenen een schot in de roos. Rennes eindigde het afgelopen seizoen op een verrassende derde plek in de Ligue 1 en gaat daardoor voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Champions League in. De 1,97 meter lange doelman toonde zich in het successeizoen van Rennes opnieuw een bijzonder betrouwbare keeper, die over de afgelopen drie seizoenen onder meer een reddingspercentage van 79 procent kan overleggen. Wat betreft het onderscheppen van voorzetten deed hij het met 10,2 procent in de afgelopen voetbaljaargang zelfs beter dan keepers van naam en faam als Thibaut Courtois (8,8 procent), Alisson (8,1 procent), Ederson (6,9 procent) en Jan Oblak (5,5 procent). Deze cijfers in ogenschouw nemend is het geen wonder dat Chelsea uitkwam bij uitgerekend Mendy, die met zijn transfersom van maximaal dertig miljoen relatief goedkoop is, een veel hoger reddingspercentage kan overleggen dan de 54,5 procent van Kepa (het slechtste percentage in de geschiedenis van de Premier League) en in tegenstelling tot zijn Spaanse ploeggenoot wel het strafschopgebied domineert. Dat Kepa in de eerste twee wedstrijden van het seizoen, tegen Brighton & Hove Albion en Liverpool, opnieuw in de fout ging, zal de Londenaren alleen maar gesterkt hebben in hun pogingen om Mendy in te lijven.

Naast de positieve cijfers die Mendy kan overleggen heeft ook het oordeel van Petr Cech meegespeeld in de keuze van Chelsea om bij Rennes aan te kloppen. De Tsjech was zelf twee jaar actief in Bretagne voordat hij in 2004 de overstap maakte naar the Blues en de oud-doelman is na vier jaar bij Arsenal inmiddels weer teruggekeerd op Stamford Bridge als technisch adviseur. Cech wordt gezien als de drijvende kracht achter de komst van Mendy, doordat hij bij de clubleiding van Chelsea meerdere malen zijn bewondering heeft uitgesproken voor de doelman van zijn oude werkgever. “Ik ben enorm blij met mijn transfer naar Chelsea”, was Mendy’s eerste reactie nadat zijn overstap officieel bekrachtigd werd. “Het is een droom die uitkomt om onderdeel uit te gaan maken van dit opwindende elftal en om te gaan werken met Frank Lampard en zijn staf. Ik kijk er naar uit om mijn ploeggenoten te ontmoeten en kan niet wachten om te beginnen.”

Zo kan het dat Mendy na Havertz, Werner, Chilwell, Ziyech en het transfervrije duo Malang Sarr en Thiago Silva aanwinst nummer zeven wordt van Chelsea voor het aankomende seizoen. Lampard heeft hiermee, na een jaar waarin Chelsea vanwege een transferban geen zaken mocht doen, zijn zo gewenste impulsen gekregen en hier blijft het mogelijk niet bij. De nummer vier van het afgelopen Premier League-seizoen wordt ook nog nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Declan Rice van stadsgenoot West Ham United. Om deze transfer mogelijk te maken zal er naar alle waarschijnlijkheid eerst wel afscheid genomen moeten worden van N’Golo Kanté, die niet echt in het systeem van Lampard past en tegen een goed bod lijkt te mogen vertrekken.