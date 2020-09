TOTO's tips: Doelpuntenregen in de laatste tien edities van Feyenoord - ADO

Net iets meer dan een jaar geleden zorgde een volle Kuip nog voor een van de mooiste momenten van het seizoen: de actie met de knuffels van de uitsupporters van ADO Den Haag voor kinderen in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Met een stuk minder bevolkt Feyenoord-stadion zonder bezoekende fans moeten de hartverwarmende momenten bij deze editie van Feyenoord - ADO van de spelers komen. Als we naar de statistieken kijken, dan is de kans echter groot dat we spektakel te zien krijgen! Een vooruitblik in cijfers op Feyenoord - ADO Den Haag, in samenwerking met TOTO.

De Feyenoord-spelers zullen zich na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente nog even achter de oren gekrabd hebben. Ondanks drie grote kansen in blessuretijd bleef het bij een 1-1 gelijkspel. En hoewel Dick Advocaat niet tevreden zal zijn met een punt, was het toch al de zestiende competitiewedstrijd op rij onder zijn hoede waarin Feyenoord ongeslagen bleef. Daarnaast kwamen de Rotterdammers in de laatste elf competitieduels tot scoren, een garantie op treffers dus. Ook in thuiswedstrijden weet Feyenoord met regelmaat het net te vinden: in 20 van de laatste 22 thuisduels gingen de bezoekers zonder clean sheet naar huis. De twee teams die dat in deze reeks wel lukte? AZ in september 2019 (0-3) en ADO Den Haag in mei 2019 (0-2).

Breidt Feyenoord de ongeslagen reeks uit? Bekijk hier de quotering.

Ondertussen is ADO Den Haag nog zoekende. De eerste twee wedstrijden van het seizoen gingen verloren, terwijl de ploeg van de nieuwe coach Aleksandar Rankovic nog op zoek is naar het eerste doelpunt. Tevens wist de club uit Den Haag voor het eerst sinds september 2006 niet te scoren in vier opeenvolgende Eredivisie-duels. Het kwam slechts één keer voor dat ADO in vijf Eredivisie-wedstrijden op rij zonder treffer bleef: in mei 1982. Een uitwedstrijd tegen het Feyenoord van Advocaat lijkt dan misschien niet de makkelijkste manier om deze negatieve reeks te doorbreken. Toch gloort er hoop: ADO Den Haag was in de laatste zestien uitduels met Feyenoord in de Eredivisie telkens trefzeker. Alleen Ajax wist een dergelijke reeks neer te zetten op bezoek in Rotterdam-Zuid (27 wedstrijden).

Is Feyenoord het ideale medicijn voor ADO’s doelpuntendroogte? Bekijk hier de quotering voor een uitgoal.

Ondanks zijn missers tegen FC Twente twijfelt niemand bij Feyenoord aan de kwaliteiten van Steven Berghuis. De topscorer van vorig seizoen scoorde zeven keer in zijn laatste zes Eredivisie-wedstrijden en heeft daarnaast goede herinneringen aan ADO Den Haag: Berghuis zorgde voor twee goals en twee assists in zijn laatste drie Eredivisie-duels met de Hagenezen. Bij ADO Den Haag keert Michiel Kramer terug bij de club waar hij tussen 2015 en 2018 actief was. De spits scoorde achttien keer voor Feyenoord in de Eredivisie, maar opvallend genoeg maakte hij veertien van deze achttien treffers in uitwedstrijden. In De Kuip was hij in zijn hele Eredivisie-carrière slechts 4 keer trefzeker in 27 wedstrijden, waarvan hij er 11 als invaller speelde.

Zie jij Steven Berghuis ook in dit duel scoren? Bekijk hier de quotering.



Let op: speel bewust, 18+