Megan Rapinoe verrast met tweet over ‘te hoge’ rating in FIFA 21

Met een overall rating van 93 is Megan Rapinoe de beste voetbalster in FIFA 21. De Amerikaans international blijft onder meer de Australische Sam Kerr (92), de Franse Wendie Renard (92) en Oranje Leeuwin Vivianne Miedema (91) nipt voor. De 35-jarige aanvaller is blij met haar hoge rating, maar laat op social media weten dat ze zichzelf niet de beste ter wereld vindt.

Rapinoe is van mening dat ze het niet verdient om bovenaan de lijst in FIFA 21 te staan. EA Sports maakte vorige week de ratings bekend en niemand kan tippen aan de wereldkampioene van 2019. Op het WK in Frankrijk was ze een van de absolute uitblinkers. Nadat Nederland in de finale werd verslagen won ze de Gouden Schoen vanwege haar zes doelpunten en de Gouden Bal, de prijs voor de beste speelster van het toernooi. Rapinoe werd later ook verkozen als beste speelster ter wereld; op het FIFA-gala won ze The Best Women’s Player-award en ook won ze de Ballon d’Or Féminin.

Sinds het mondiale eindtoernooi kwam Rapinoe niet vaak meer in actie, mede door de uitbraak van het coronavirus. Toch kwam ze regelmatig in het nieuws, al had dat weinig met voetbal te maken. In de Verenigde Staten is Rapinoe een veelbesproken figuur, onder meer door haar strijd tegen president Donald Trump en het feit dat ze een feministisch boegbeeld is. Dat Rapinoe in eigen land gezien wordt als ‘merk’ is volgens een account op Twitter de reden dat ze de hoogste rating heeft gekregen in FIFA 21. “Er zijn veel spelers die beter spelen dan Rapinoe. Ze krijgt een hoge rating vanwege het merk dat ze met zich meedraagt. Als de rating puur was gebaseerd op haar voetbalkwaliteiten, dan zou ze niet de beste zijn”, schrijft Mutuma.

Yes! I agree ??. I am not the best (1 of them tho ??) this is another example of the underinvestment, resourcing, and attention paid to women’s football. We need more games on TV, bigger budgets, and fairer coverage by the media. #equality https://t.co/83A97bSzu2 — Megan Rapinoe (@mPinoe) September 18, 2020

Verrassend genoeg nam Rapinoe de moeite om te reageren en is ze het eens met de kritiek. Tegelijkertijd neemt ze van de situatie gebruik om te vragen voor meer investeringen in het vrouwenvoetbal. “Ja! Mee eens”, schrijft Rapinoe. “Ik ben niet de beste, maar een van de besten. Dit is nog een voorbeeld van een gebrek aan investeringen, middelen en aandacht aan profvoetbal in de vrouwentak. We hebben meer wedstrijden op televisie nodig, grotere budgetten en eerlijke verslaggeving door de media.” Drie van haar Amerikaanse collega-internationals zijn terug te vinden in de top vijftien van beste speelsters in FIFA 21: Alex Morgan (90), Tobin Heath (90) en Julie Ertz (88).

Na wereldkampioen Amerika is Frankrijk het volgende land dat de meeste speelsters aflevert in de top vijftien. Olympique Lyon-speelsters Wendie Renard (92), Amandine Henry (91) en Eugénie Le Sommer (90) hebben hoge noteringen. Vivianne Miedema en Lieke Martens zijn de twee Nederlandse speelsters in de top vijftien. De spits van Arsenal staat in de top vijf met een rating van 91, terwijl Barcelona-aanvalster Martens met een rating 89 iets lager in de pikorde staat.