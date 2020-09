Mening Kraay junior over Oranje-keepers bij Voetbalpraat valt zeer slecht

Hans Kraay junior hoopt dat Frank de Boer, de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, voor veranderingen gaat zorgen op keepersgebied. De analist annex verslaggever is van mening dat Joël Drommel en Justin Bijlow op basis van hun prestaties bij respectievelijk FC Twente en Feyenoord een kans verdienen. Frans Hoek, voormalig keeperstrainer van Oranje, reageert via Twitter met verbazing op de discussie over de doelmannen.

"Op dit moment is Jasper Cillessen de beste", concludeert Kraay junior in Voetbalpraat van FOX Sports. Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar even nog, want hij keept veel te weinig. Ik zou Drommel en Bijlow altijd bij de selectie nemen, want die zijn allebei beter dan Tim Krul en Marco Bizot. En ook veel beter dan Jeroen Zoet." Collega-analist Simon Cziommer neemt het vervolgens op voor Bizot, die volgens hem 'een heel goed seizoen draaide'. "Een heel goed seizoen", beaamt Kraay junior.

Persoonlijke meningen gebaseerd op wat? https://t.co/LIgwPcMcUX — Frans Hoek. (@Frans_Hoek) September 24, 2020

Voetbalcommentator Vincent Schildkamp snapt de keuzes qua keepers ook niet helemaal: "Je zou Cillessen, Bizot en dan die twee jonge keepers (Bijlow en Drommel, red.) kunnen nemen. Ik snap het ook niet zo goed hoor, dat ze bij Oranje blijven vasthouden aan Krul en Zoet, die al wat ouder zijn en niet in de beste fase van hun carrière zitten. Zeker voor Zoet geldt dat. Waarom dan niet een keeper van 23 en 21 erbij nemen?", aldus de eveneens verbaasde Schildkamp.

De discussie over de doelmannen van het Nederlands elftal, die tevens werd gevoerd door analist Kees Kwakman, zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij Hoek. De ervaren keeperstrainer werkte verdeeld over drie periodes bij Oranje en had te maken met onder meer Cillessen, Krul en Zoet. "Persoonlijke meningen gebaseerd op wat?", vraagt de voormalig keeperscoach van onder meer Ajax en Manchester United zich hardop af op Twitter. FOX Sports komt al snel met een vraag richting Hoek: "Welke vier doelmannen zou u in de voorselectie opnemen?" Een antwoord is echter nog niet gegeven door de keepersexpert.