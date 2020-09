Di María begrijpt er niets van: ‘Dan moet je Messi ook negeren’

Ángel Di María is niet van de partij als Argentinië het opneemt tegen Ecuador (8 oktober) en Bolivia (13 oktober). Bondscoach Lionel Scaloni heeft de aanvaller van Paris Saint-Germain niet opgenomen in zijn dertigkoppige voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden. De routinier vraagt zich af waarom hij niet op de lijst van Scaloni staat.

"Ik heb geen uitleg gehad. Ik heb er ook geen woorden voor. De Argentijnse ploeg is het allerbelangrijkste voor mij", reageert de 32-jarige aanvaller bij Closs Continental. "Ik werk keihard bij Argentinië en PSG, elke training en elke wedstrijd. Het is daarom moeilijk te begrijpen dat ik niet ben opgeroepen. Ik blijf in ieder geval mijn best doen voor een oproep."

Di María heeft geen belletje gehad van Scaloni, zo vertelt de 102-voudig international. "Ben ik met mijn 32 jaar te oud? Veel mensen zeggen dat ik te oud ben, maar op 32-jarige leeftijd presteer ik nog altijd top. Ik blijf rennen zoals ik dat altijd heb gedaan. Iedere wedstrijd toon ik aan dat ik niet te oud ben. Ik kan nog steeds op hetzelfde niveau acteren als Neymar en Kylian Mbappé."

"Als ik niet word opgeroepen vanwege mijn leeftijd, dan mogen Lionel Messi (33 jaar, red.) en Nicolás Otamendi (32 jaar, red.) ook geen uitnodiging meer krijgen. Dan moet je Lionel ook negeren", aldus Di María, die onlangs voor vier duels werd geschorst nadat hij Álvaro González van Olympique Marseille in zijn gezicht had gespuugd. "Ik hoop dat ik weer word opgeroepen voor Argentinië. Dit doet wel heel veel pijn, want ik wil altijd opgeroepen worden. Dit wil ik al sinds mijn twaalfde."