Deadpool-acteur Ryan Reynolds wil investeren in club uit Wales

Ryan Reynolds en Rob McElhenney willen investeren Wrexham AFC, zo maakt de club uit Wales bekend. De acteurs praten met de club uit de National League, het vijfde niveau van het Engelse voetbalsysteem, over een mogelijke samenwerking. De clubleden hebben dinsdag in een stemming bepaald dat men een eventuele deal met de acteurs verder wil onderzoeken.

Reynolds is een wereldberoemde acteur uit Canada en heeft in tientallen films gespeeld, bijvoorbeeld in Deadpool. McElhenney is een Amerikaanse acteur en regisseur en staat vooral bekend als maker van de comedyserie It's Always Sunny in Philadelphia. In een volgende vergadering gaat het duo verder in op de plannen met de club. Naar verluidt willen Reynolds en McElhenney ruim twee miljoen euro investeren.

I’ve waited 8 years to respond to this tweet. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 23, 2020

Via Twitter heeft Reynolds al op ludieke wijze gereageerd op de ontwikkelingen door antwoord te geven op een bericht van bijna acht jaar geleden. Op 9 oktober 2012 klaagde ene Lois Morus over een 'saaie les' tijdens haar studie etnomusicologie, de studie van muziek in culturele context. Morus was niet onder de indruk van een model die aanwezig was en hoopte dat er voortaan knappere mannen aanwezig zouden zijn.

Morus schreef dat ze de les alleen zou volgen als het model wordt vervangen door Reynolds. "Je weet nooit wanneer Ryan Reynolds in Wrexham langskomt", zo stelde ze tegenover een andere twitteraar. "Yep, je weet het maar nooit", reageert Reynolds nu. "Ik heb acht jaar gewacht om op deze tweet te reageren."