Man City vangt bot met megabod: ‘We willen hem behouden’

Manchester City heeft geprobeerd José Maria Giménéz over te nemen van Atlético Madrid, zo bevestigt Enrique Cerezo. Onder meer AS maakte onlangs melding van een bod van maximaal 94 miljoen euro op de centrumverdediger. De voorzitter van los Colchoneros maakt echter duidelijk dat de Uruguayaan niet gaat verkassen.

Manager Josep Guardiola zou graag nog een centrale verdediger naar the Citizens willen halen, maar de komst van Giméméz is uitgesloten. Waar AS rept over een bedrag van maximaal 94 miljoen, meldt Goal een bod van 85 miljoen. "We hebben inderdaad een fors bod ontvangen", zegt Cerezo bij El Transistor.

De preses wil de 25-jarige stopper echter niet kwijt. "Giméméz is een geweldige speler. En we willen erg graag de geweldige spelers in het team behouden." De 58-voudig international, die nog tot medio 2023 vastligt in het Wanda Metropolitano, beschikt bij de Madrileense club over een ontsnappingsclausule van 120 miljoen.

Giménez moest Guardiola een extra optie bieden in het centrum van de defensie. De coach kan beschikken over spelers als John Stones en Nicolás Otamendi, maar zij lijken niet meer in de plannen voor te komen. Naast Nathan Aké heeft de Engelse topclub ook Aymeric Laporte en Eric García nog onder contract staan. Laatstgenoemde wordt echter in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona. Momenteel wordt onder anderen Kalidou Koulibaly van Napoli aan de grootmacht uit Manchester gelinkt.