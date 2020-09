Slachtpartij van vrijdag imponeert Luuk de Jong: ‘Ik dacht wel even ‘pfoe’'

Bayern München en Sevilla strijden donderdag vanaf 21.00 uur in Boedapest om de Europese Super Cup. De Duitse kampioen won vorige maand de Champions League-finale van Paris Saint-Germain, terwijl Luuk de Jong er met twee doelpunten mede voor zorgde dat Internazionale in de eindstrijd van de Europa League werd verslagen. Luuk de Jong weet dat Bayern de favoriet is voor de eindzege in Hongarije. De Duitsers onderstreepten hun vorm door afgelopen vrijdag in de eerste competitiewedstrijd meteen met 8-0 van Schalke 04 te winnen.

“Bij het zien van de uitslag en de beelden dacht ik wel even: ’pfoe, die gaan gewoon weer door met waar ze geëindigd zijn’”, beaamt De Jong donderdag in gesprek met De Telegraaf. “Als Europa League-winnaar zijn wij de underdog. Bayern is op dit moment ook de beste ploeg ter wereld, denk ik.” Het team van Hans Flick heeft mogelijk ook de beste spits ter wereld op de loonlijst staan: Robert Lewandowski. De Pool is niet alleen een garantie voor doelpunten maar laat ook de spelers om zich heen nóg beter spelen.

“Hij fungeert inderdaad echt als een aanspeelpunt, brengt zijn medespelers in stelling en geeft veel assists. Zo probeer ik ook te voetballen”, vervolgt De Jong. “Ik probeer anderen te helpen en aanspeelbaar te zijn, over de grond of door de lucht. Alleen is Lewandowski nog wel een klasse beter, hoor. Hij heeft echt een fantastisch seizoen gedraaid.”

Dankzij zijn doelpunten tegen Inter én zijn treffer in de halve finale tegen Manchester United heeft De Jong zijn eerste seizoen in Spaanse dienst positief kunnen afsluiten. Het was niet altijd even makkelijk, beaamt de Oranje-international. “Misschien had ik in totaal wat meer kunnen scoren. Maar als je het seizoen dan zo kan afsluiten, met twee goals in de Europa League-finale, geeft dat toch een bijzonder goed gevoel.”

De UEFA laat bij de wedstrijd in de Puskás Aréna voor het eerst weer publiek toe, zij het wel in beperkte mate. Ongeveer één derde van het stadion, waar ruim 67.000 mensen in kunnen, mag gebruikt worden. Zeker in Duitsland zijn er nogal wat zorgen, omdat Boedapest vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen onlangs werd aangeduid als risicogebied. Vorig jaar ging de Europese Super Cup naar Liverpool, dat Europa League-winnaar Chelsea via strafschoppen versloeg.