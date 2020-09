Kai Havertz schittert met hattrick; Arsenal dankt Christian Fuchs

Chelsea en Arsenal hebben allebei de achtste finale van de EFL Cup weten te bereiken. The Blues wonnen in eigen stadion met 6-0 van het in de Championship uitkomende Barnsley, mede dankzij een hattrick van Kai Havertz. Arsenal was op bezoek bij Leicester City met 0-2 te sterk in een wedstrijd die werd opengebroken door een knullig eigen doelpunt van Christian Fuchs.

Chelsea - Barnsley 6-0

Nog zonder de geblesseerde Hakim Ziyech, maar mét Thiago Silva in de basiself en Ben Chilwell op de reservebank begon Chelsea aan het EFL Cup-duel met Barnsley. De eerste mogelijkheden waren voor de bezoekers, via Callum Styles en Cauley Woodrow. Dat Chelsea na negentien minuten de voorsprong te pakken kreeg, was te danken aan geklungel in de defensie van Barnsley. Tammy Abraham kreeg daardoor een buitenkans geboden en maakte oog in oog met doelman Bradley Collins geen fout. Binnen het halfuur wist de thuisploeg de marge al te verdubbelen. Na een fraai overstapje van Abraham dook Kai Havertz op in het strafschopgebied en de aanvallende middenvelder tekende met beheersing voor zijn eerste Chelsea-doelpunt.

Kai Havertz & Tammy Abraham masterclass ? Barnsley Football Club disasterclass ? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 23 september 2020

Barnsley hield Chelsea tot de rust in het vizier, maar zag de ploeg van manager Frank Lampard snel na rust weglopen. Ross Barkley maakte na vier minuten in de tweede helft aan alle onzekerheid een einde met de 3-0. De defensie van Barnsley bood Chelsea al snel daarna de mogelijkheid om verder uit te lopen. Uiteindelijk bracht Abraham met een hakje Havertz in stelling, die zijn tweede treffer van de avond tegen de touwen schoot. Met 65 minuten op de klok completeerde de voor tachtig miljoen euro van Bayer Leverkusen overgekomen aanvallende middenvelder zijn hattrick, nadat hij opnieuw bediend werd door Abraham en Collins te slim af was. Uiteindelijk bepaalde invaller Olivier Giroud op aangeven van aanwinst Chilwell de eindstand op 6-0.

Leicester City - Arsenal 0-2

Voor Arsenal wachtte in de derde ronde van het EFL Cup-toernooi een lastige wedstrijd, al bleef bij the Foxes bijvoorbeeld Jamie Vardy buiten de wedstrijdselectie. Ook Arsenal trad in het King Power Stadium niet aan met zijn sterkste elf, daar onder meer Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang niet aan de aftrap stonden. De eerste mogelijkheid voor the Gunners kwam op naam van Reiss Nelson, die zijn schot maar net over het doel van Danny Ward zag gaan. Voor rust meende Arsenal nog recht te hebben op een strafschop, toen Daniel Amartey Bukaya Saka naar de grond werkte. De bal ging echter niet op de stip.

Na een klein uur spelen werd de wedstrijd opengebroken. Nicolas Pépé bracht de bal in twee instanties voor, waarna Christian Fuchs de tweede voorzet via Ward tegen zich aan geschoten kreeg. Via de Oostenrijkse vleugelverdediger stuitte de bal uiteindelijk in het doel, waarmee Arsenal op voorsprong kwam. Leicester City was door de achterstand genoodzaakt om een slotoffensief in te zetten en kreeg nog een mogelijkheid via Ayoze Pérez, maar zag Eddie Nketiah uiteindelijk kort voor het einde een einde maken aan alle onzekerheid en de eindstand bepalen op 0-2. Arsenal treft in de achtste finale de winnaar van het duel tussen Lincoln City en Liverpool, dat donderdagavond op het programma staat.

Overige uitslagen:

Fulham - Sheffield Wednesday 2-0

Millwall - Burnley 0-2

Preston North End - Brighton & Hove Albion 0-2 (Joël Veltman en Davy Pröpper speelden negentig minuten mee)

Stoke City - Gillingham 1-0

Fleetwood Town - Everton 2-5

Morecambe - Newcastle United 0-7