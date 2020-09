‘Eerste cijfers uit Amsterdam maken weinig indruk op Grêmio’

Ajax heeft nog altijd belangstelling voor Matheus Henrique. De Amsterdammers hebben zich volgens Gremistas, een Braziliaanse nieuwswebsite over Grêmio, gemeld voor de 22-jarige middenvelder van de topclub uit de Série A. De eerste toenadering maakte echter weinig indruk bij de clubleiding van Grêmio.

Volgens de berichtgeving heeft Ajax geïnformeerd naar de controlerende middenvelder en zijn 'de eerste cijfers' die zijn genoemd vanuit Amsterdam niet naar de wensen van Grêmio. De onderhandelingen zijn echter 'verre van gesloten'. De waarde van Henrique, wiens contract nog drie jaar doorloopt, wordt door Transfermarkt geschat op twintig miljoen euro.

In mei werd de enkelvoudig international van Brazilië door het Braziliaanse medium BolaVIP voor het eerst aan Ajax gelinkt. Voorzitter Romildo Bolzan Junior liet begin mei al weten dat er interesse vanuit de Serie A was voor Henrique, die in 2019 werd aangemerkt als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Arthur Melo. Grêmio heeft negentig procent van de transferrechten van Henrique in handen.

Henrique debuteerde in oktober 2019 in de nationale ploeg van Brazilië, in de vriendschappelijke ontmoeting met Senegal. De jonge middenvelder loste Arthur Melo twintig minuten voor tijd af. Bovendien heeft hij veertien duels voor Brazilië Onder-23 op zijn palmares staan. Namens Gremio kwam Henrique tot dusver tot 3 doelpunten en 1 assist in 55 officiële wedstrijden.