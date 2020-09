Julian Nagelsmann (33) schrijft geschiedenis met overeenkomst met Nike

Julian Nagelsmann heeft als eerste trainer ooit een individueel sponsorcontract met Nike getekend. Sport Bild schrijft woensdag dat de 33-jarige oefenmeester van RB Leipzig een ‘langdurige samenwerking’ met het Amerikaanse sportmerk heeft gesloten. Het is niet duidelijk wat voor bedrag Nagelsmann jaarlijks tegemoet kan zien door het sponsorcontract.

Samenwerkingen tussen sportmerken en spelers zijn al heel lang gangbaar, maar tot voor kort was er nog nooit een trainer die een sponsorcontract tekende. Jürgen Klopp was volgens Sport Bild twee weken geleden de eerste trainer die een overeenkomst met een kledingsponsor sloot. De manager van Liverpool ging in zee met Adidas en concurrent Nike heeft met Nagelsmann nu de eerste trainer ooit binnengehaald.

Derhalve schrijft Nagelsmann met zijn sponsorcontract bij Nike geschiedenis, aangezien hij de eerste oefenmeester in de stal van het Amerikaanse sportmerk is. Het is niet de eerste keer dat hij een plaats verovert in de geschiedenisboeken, want de huidige trainer van RB Leipzig werd al op zijn 28e definitief aangesteld bij TSG 1899 Hoffenheim en werd daarmee de jongste definitief aangestelde trainer ooit in de Bundesliga. Nagelsmann verruilde Hoffenheim een jaar geleden voor RB Leipzig en bereikte in het afgelopen seizoen de halve finale van de Champions League, waar hij tevens de jongste trainer in de geschiedenis was.

Nagelsmann voegt zich bij een imposant gezelschap aan voetballers dat door Nike gesponsord wordt. Onder meer Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Virgil van Dijk, Harry Kane, Philippe Coutinho, Robert Lewandowski en Pierre-Emerick Aubameyang staan onder contract bij het Amerikaanse sportmerk. Nike is tevens de kledingsponsor van RB Leipzig, de werkgever van Nagelsmann.