Di María hoort lange schorsing; Neymar ‘probeert telefoonnummer te regelen’

Ángel Di María is de komende vier wedstrijden geschorst, zo melden diverse media in Frankrijk woensdagavond. De aanvaller van Paris Saint-Germain wordt bestraft voor het spugen in de richting van Álvaro González in de wedstrijd tegen Olympique Marseille (0-1 nederlaag) van zondag 13 september. De tuchtcommissie van competitieorganisator LFP spreekt nog geen oordeel uit over de ruzie tussen Neymar en Álvaro tijdens hetzelfde duel.

De schorsing van Di María treedt meteen in werking, waardoor hij de eerstvolgende competitiewedstrijden tegen Stade Reims, Angers, Nîmes en Dijon mist. In minuut 36 van de veelbesproken competitiewedstrijd liep Di María langs Álvaro, die claimde bespuugd te worden door de Argentijn. Het was uit de camerabeelden niet volledig duidelijk of dat inderdaad gebeurde, maar de tuchtcommissie heeft nu vastgesteld dat daar inderdaad sprake van was. De Argentijn is de vijfde speler die wordt geschorst in de nasleep van de veelbesproken competitiewedstrijd. Layvin Kurzawa werd, als spil in de gevechten die in de blessuretijd ontstonden, het zwaarst bestraft met een schorsing van zes duels. Daar heeft hij er inmiddels al twee van uitgezeten.

WAT JE NOG NIET ZAG! De 37ste minuut bij PSG - Paris Saint-Germain ?? Olympique de Marseille. Neymar gaat volledig door het lint na een 'Frank Rijkaard situation' Geplaatst door voetbalzone op Maandag 14 september 2020

Andere spelers die een schorsing overhielden aan het duel zijn Jordan Amavi (drie duels, waarvan twee uitgezeten), Neymar (twee duels, allebei uitgezeten), Leandro Paredes (twee duels, allebei uitgezeten) en Darío Benedetto (één duel, uitgezeten). De kans bestaat dat Neymar nog een schorsing krijgt naar aanleiding van zijn ruzie met Álvaro en hetzelfde geldt voor de centrumverdediger van Olympique Marseille. Neymar beticht zijn tegenstander ervan hem tijdens de wedstrijd een 'mono hijo de puta', wat iets betekent als 'aap klootzak', te hebben genoemd. Zelf wordt de Braziliaan, die behoorde tot de vijf spelers die een rode kaart kregen, ervan beschuldigd zoiets als 'schijtchinees' te hebben geroepen naar Hiroki Sakai, de Japanse rechtsback van Olympique Marseille. Het Spaanse televisienetwerk Gol meldde vorige week dat Neymar bovendien een homofobe opmerking had gemaakt richting Álvaro. Men kwam na bestudering van de videobeelden tot de conclusie dat hij 'puto maricon' riep, wat zoiets betekent als 'vuile flikker', al is ook daar geen definitief uitsluitsel over.

Vanwege de complexiteit van de zaak volgt waarschijnlijk over een week pas een oordeel van de LFP over Neymar en Álvaro. Laatstgenoemde ontkent in ieder geval een racistische opmerking te hebben gemaakt. Volgens RMC is hij zeer ontdaan door de ophef; hij heeft doodsbedreigingen ontvangen en werd onlangs op straat door een supporter van zijn eigen club uitgemaakt voor racist. Maandag sprak Álvaro de ultra's van Olympique Marseille in tranen toe en zwoor hij Neymar geen 'aap' te hebben genoemd. Naar verluidt wil de Spanjaard graag persoonlijk in gesprek met de sterspeler van PSG, zodat laatstgenoemde 'zijn leugen kan toegeven'. Bronnen binnen de kleedkamer stellen dat Neymar middels zijn netwerk in Spanje heeft geprobeerd het telefoonnummer van Álvaro, ex-speler van meerdere clubs in LaLiga, te verkrijgen. Het is niet duidelijk of dat betekent dat hij ook openstaat voor een gesprek.