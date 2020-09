René van der Gijp: ‘Mensen vallen van het lachen niet meer in slaap’

René van der Gijp snapt niets van de aanstelling van Frank de Boer als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. In de studio van SBS6 stelt de analist woensdagavond dat De Boer op basis van zijn recente prestaties geen aanspraak maakt op de baan. Eerder op de avond maakte de KNVB bekend dat De Boer zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot en met het WK in Qatar, dat in het najaar van 2022 wordt gehouden.

De Boer volgt bij Oranje Ronald Koeman op, die eerder deze zomer het Nederlands elftal achter zich liet voor een dienstverband bij Barcelona. Na zijn succesvolle dienstverband bij Ajax werd De Boer na korte periodes ontslagen bij achtereenvolgend Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United. "Er is toch geen ander land op de wereld waarin je drie keer ontslagen kunt worden, waarin de mensen van het lachen niet meer in slaap vallen om je trainingen, je besprekingen, en je als klap op de vuurpijl bondscoach wordt? Waar slaat dat op? Dat zou in Duitsland of Frankrijk ondenkbaar zijn."

Tafelgenoot Wim Kieft spreekt van 'de meest veilige keuze' die de KNVB kon maken. Hij ziet De Boer niet als een 'Ronald Koeman 2.0'. "De Ronald Koeman die ik ken is niet alleen capabel, maar het is ook een mannetje: hij probeert dingen naar zijn hand te zetten, provoceert een beetje in een groep en krijgt de boel in het algemeen op scherp", stelt Kieft vlak voor de wedstrijd tussen AA Gent en Dynamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League, die door de analisten wordt bekeken. "Nu halen ze iemand binnen van wie ze weten dat hij geen problemen zal opleveren naar buiten toe."

"Als je Henk ten Cate of Louis van Gaal binnenhaalt, dan haal je wel lastpakken binnen. Maar die eigenzinnigheid kun je er misschien voor een deel wel uit halen", aldus Kieft. Hij speculeert dat de KNVB vanaf het eerste moment eigenlijk al wist welke kandidaat bovenaan de verlanglijst stond. "Misschien wilden ze De Boer vanaf het begin al, en hebben ze voor de bühne even Frank Rijkaard benaderd die het toch niet zou doen, en Peter Bosz die nog onder contract staat bij Bayer Leverkusen. Maar natuurlijk waren Van Gaal en Ten Cate ook kandidaten. Voor de KNVB waren ze waarschijnlijk te moeilijk."

De Boer was eerder als assistent-bondscoach van Bert van Marwijk actief bij het Nederlands elftal. Samen bereikten ze op het WK van 2010 de finale. Toenmalig international Rafael van der Vaart zegt tegen FOX Sports dat de spelers toen al een toekomstig hoofdtrainer zagen in De Boer. “Dat heeft hij daarna ook waargemaakt bij Ajax. Daarna volgden een paar dompertjes, en deed hij het heel slecht, maar deze kans is hem van hart gegund. Communiceren is misschien niet zijn beste kwaliteit, maar hij heeft zoveel inzicht. Ik denk dat de gasten heel veel respect voor hem hebben en blij met hem zullen zijn."