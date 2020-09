Ronald de Boer: ‘Ik vind zelf dat de KNVB het niet kan maken’

De KNVB maakte woensdagavond wereldkundig dat Frank de Boer de opvolger wordt van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. De vijftigjarige oefenmeester heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot en met het WK in Qatar, dat in het najaar van 2022 wordt gespeeld. Ronald de Boer is trots op zijn broer en had graag deel willen uitmaken van zijn staf bij Oranje, maar vindt dat de KNVB ‘dit niet kan maken’.

De Boer vertelt bij FOX Sports dat het contact tussen zijn tweelingbroer en de KNVB twee weken geleden tot stand kwam. Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt of de analist vervolgens al snel in de gaten had dat beide partijen eruit zouden komen. “Je weet het niet, want ik denk dat ze eerst het gesprek wilden aangaan. Uiteindelijk hebben ze besloten om met hem in zee te gaan. Ik denk dat je in het begin niet één vaste keuze hebt, maar dat je om je heen kijkt. Ze vinden waarschijnlijk dat Frank de juiste kandidaat is.”

“Ik ben zeker trots, laat dat duidelijk zijn. Dit is het hoogst haalbare, een erebaan. Ik ga genieten, maar het zal ook nagelbijten worden. Als hij de leiding heeft, is het voor mij wel lastig. Je hoopt dat hij het goed doet”, gaat De Boer verder. Er wordt hem vervolgens gevraagd in hoeverre hij in de afgelopen tijd een ‘klankbord’ is geweest voor zijn tweelingbroer. “Je praat natuurlijk over bepaalde dingen, die ik voor me houd. We hebben het over aspecten gehad waar hij tegenaan kan lopen.”

Van Gangelen vraagt zich af of De Boer een plek in de staf van zijn broer bij Oranje had gewild. “Ik heb een contract bij FOX. Nee, natuurlijk was het een droom geweest. Ik vind zelf dat de KNVB het niet kan maken. De KNVB is het opleidingscentrum voor coaches en ik heb geen papieren. Natuurlijk kun je een rol vinden die ik kan invullen op een bepaalde manier die goed is voor het Nederlands elftal. Maar je bent een opleidingscentrum als KNVB, dus er moeten trainers zijn die hun papieren hebben.”

Zoals het er nu naar uitziet, blijft de staf die Koeman bij Oranje had intact. Het betekent dat De Boer gaat samenwerken met Dwight Lodeweges, Patrick Lodewijks en Maarten Stekelenburg. “Wat ik heb meegekregen, is dat exact zo”, reageert De Boer. Het bondscoachschap biedt zijn broer een mogelijkheid om zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen. Met vier landstitels met Ajax kende zijn loopbaan als oefenmeester een vliegende start, maar aan periodes in het buitenland bij achtereenvolgens het Italiaanse Internazionale, het Engelse Crystal Palace en het Amerikaanse Atlanta United kwam vervolgens voortijdig een einde. Sinds zijn vertrek bij laatstgenoemde club in juli van dit jaar zat De Boer zonder werk.

“Natuurlijk, hij heeft geen makkelijke periode achter de rug”, beaamt De Boer. “Atlanta ging redelijk tot goed, als je kijkt hoe hij daar gepresteerd hebt. Maar de maanden bij Internazionale en Crystal Palace zijn niet de leukste momenten in het trainersvak en hij wil laten zien dat hij nog steeds de coach is die hij bij Ajax was, dat hij het nog in de vingers heeft.”