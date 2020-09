‘Ronald Koeman ziet vijfde keus van Chelsea als topprioriteit’

Antonio Rüdiger staat 'bovenaan de verlanglijst' van Barcelona, zo meldt Kicker woensdagavond. De verdediger van Chelsea is deze zomer gedaald in de pikorde en mag daarom vertrekken uit West-Londen. Behalve Barcelona heeft ook AS Roma, de voormalig werkgever van Rüdiger, belangstelling voor de international van Duitsland; volgens het sportblad zetten beide clubs in op een huurdeal.

Woensdagavond treedt Chelsea in de EFL Cup aan tegen Barnsley, maar Rüdiger behoort niet tot de wedstrijdselectie. Ook afgelopen zondag, tijdens het Premier League-duel met Liverpool (0-2 nederlaag), was hij er niet bij. In de eerste wedstrijd van het seizoen, uit tegen Brighton & Hove Albion (1-3 zege), bleef hij negentig minuten op de bank zitten. De 27-jarige stopper komt simpelweg niet voor in de plannen van trainer Frank Lampard.

Volgens Kicker is Rüdiger onaangenaam verrast door de wijze waarop hij in rap tempo is gekelderd in de rangorde bij Chelsea. Hij kwam in 2017 voor een bedrag van maximaal 39 miljoen euro over van AS Roma. In totaal noteerde Rüdiger in zijn eerste drie seizoenen tachtig optredens in de Premier League. Door twee ernstige blessures stond hij tweemaal maandenlang aan de kant, maar als hij fit was kon hij meestal rekenen op een basisplek.

Opvallend genoeg wilde Chelsea zijn contract, dat doorloopt tot medio 2023, een paar weken geleden nog verlengen. Inmiddels wordt hij als overbodig gezien. De 'U-bocht' is het gevolg van de wensen van Lampard en niet zozeer van die van de clubleiding. Thiago Silva, Andreas Christensen, Kurt Zouma en Fikayo Tomori staan centraal achterin hoger aangeschreven, waardoor Rüdiger is gedegradeerd tot vijfde keus in het hart van de verdediging.

Het signaal dat er voor Rüdiger geen toekomst is op Stamford Bridge, is opgepikt door het Barcelona van Ronald Koeman en door zijn oude club AS Roma. Het is voor de 32-voudig international geen optie om zijn contract uit te zitten: hij heeft zijn vizier gericht op het EK 2021 en wil dit seizoen daarom met regelmaat spelen. Een jaar op de bank bij Chelsea zou het aanzien van Rüdiger bij bondscoach Joachim Löw geen goed doen, waardoor hij deze transferperiode nog wil vertrekken.