Jhon van Beukering maakt opvallende carrièreswitch: ‘Ik heb nul loopvermogen’

Jhon van Beukering heeft een opvallende carrièreswitch gemaakt. De 36-jarige oud-spits was eigenlijk al vier jaar gestopt met voetballen, maar heeft nu noodgedwongen de voetbalschoenen én de keepershandschoenen weer aangetrokken. Van Beukering staat tegenwoordig als doelman onder de lat bij vierdeklasser SC Veluwezoom uit het Gelderse Velp, waar hij eigenlijk als trainer werkzaam is.

Het vorig seizoen naar de vierde klasse van het zondagvoetbal gepromoveerde SC Veluwezoom heeft momenteel te maken met ernstige personele problemen. Zes spelers, onder wie twee keepers, besloten het eerste elftal te verruilen voor een vriendenteam. Van Beukering noemt het ‘eigenlijk te gek’ dat hij op doel moet staan. “Ik doe het voor team”, zegt de oud-spits in gesprek met de Gelderlander. “Ik neem die jongens niks kwalijk, alleen is het moment ongelukkig.”

“Zeker omdat ik van de zomer spelers die hier wilden komen voetballen, heb afgezegd omdat we vol zaten”, gaat de trainer van SC Veluwezoom verder. In de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Sprinkhanen van afgelopen zondag maakte Van Beukering een goede indruk en dat verbaast hem zelf niet. “Ik heb vroeger gekeept, in de C1 van De Graafschap. Onze keepers waren geblesseerd. Klaas-Jan Huntelaar en ik waren de jongsten van het team en stonden toen om en om op goal. Ik train er ook niet voor nu, al sta ik tijdens partijtjes wel in de goal.”

De tweevoudig Indonesisch international speelde in de jeugd bij De Graafschap en Vitesse en kwam vervolgens uit voor achtereenvolgens PEC Zwolle, opnieuw De Graafschap, NEC Nijmegen, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Pelita Jaya en FC Dordrecht. In 2013 besloot Van Beukering een stap terug te zetten richting de amateurs, waar hij voor FC Presikhaaf, MASV en SC Veluwezoom speelde. Vier jaar geleden speelde hij voor de club waar hij tegenwoordig als trainer actief is zijn laatste wedstrijd als spits, destijds in de vijfde klasse. “Ik kan nog wel een goaltje maken, maar heb nul loopvermogen. Nee, dan kan ik beter keepen.”

“De trainer keept goed en neemt deel aan het spel. Vanuit de goal zie je het beter dan vanaf de dug-out. Het pakt heel goed uit” zegt aanvoerder Jara Arends over de rol van Van Beukering bij SC Veluwezoom. Ook op Sander Kok heeft de nieuwe positie van zijn trainer een positieve invloed. “Ik ben eigenlijk een middenvelder. Centraal achterin is voor mij wennen. De trainer staat nu letterlijk achter me en zegt precies waar ik moet lopen.”