KNVB maakt komst van Frank de Boer als nieuwe bondscoach bekend

Frank de Boer is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, zo maakt de KNVB woensdagavond wereldkundig. De vijftigjarige oefenmeester heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot en met het WK in Qatar, dat in het najaar van 2022 wordt gehouden. De Boer begint per direct aan zijn werkzaamheden bij Oranje en zit dus in oktober bij de oefenwedstrijd tegen Mexico en de Nations League-duels met Bosnië-Herzegovina en Italië al op de bank.

De Boer volgt bij Oranje Ronald Koeman op, die eerder deze zomer het Nederlands elftal achter zich liet voor een dienstverband bij Barcelona. Dwight Lodeweges nam tijdelijk het roer over tijdens de interlands tegen Polen (1-0 zege) en Italië (0-1 nederlaag), waarna er volop gespeculeerd werd over de definitieve opvolger van Koeman. De KNVB zou tevergeefs contact hebben gezocht met Frank Rijkaard en Peter Bosz, die allebei lieten weten geen oren te hebben naar de functie van bondscoach van Oranje.

In de afgelopen week werd de naam van De Boer steeds concreter gelinkt aan het Nederlands elftal. De oud-verdediger van onder meer Ajax, Barcelona, Galatasaray en Rangers schoof volgens Voetbal International maandag aan bij de KNVB voor een tweede gesprek. In het eerste onderhoud werd door beide partijen ‘voetbalinhoudelijk’ gesproken ‘zonder zaakwaarnemers’ en na een positief gesprek werden begin deze week de ‘procedures’ gestart. Daar zijn De Boer en de KNVB klaarblijkelijk snel uitgekomen, want De Telegraaf maakte dinsdagavond melding van een akkoord.

De KNVB heeft de komst van De Boer als nieuwe bondscoach nu bevestigd. Het biedt de 112-voudig Oranje-international een mogelijkheid om zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen. Met vier landstitels met Ajax kende zijn loopbaan als oefenmeester een vliegende start, maar aan periodes in het buitenland bij achtereenvolgens het Italiaanse Internazionale, het Engelse Crystal Palace en het Amerikaanse Atlanta United kwam vervolgens voortijdig een einde. Sinds zijn vertrek bij laatstgenoemde club in juli van dit jaar zat De Boer zonder werk.

De Boer zit in oktober al op de bank bij Oranje, als de duels met Mexico (7 oktober, vriendschappelijk), Bosnië en Herzegovina (11 oktober, Nations League) en Italië (14 oktober, Nations League) op het programma staan. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de staf van De Boer bij Oranje er precies komt uit te zien. De staf die Koeman had, bestaande uit Dwight Lodeweges, Patrick Lodewijks en Maarten Stekelenburg, is voorlopig nog bij de KNVB werkzaam.