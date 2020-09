Woensdag, 23 September 2020

Chelsea laat aankoop van maximaal 39 miljoen gaan

Jean-Clair Todibo is in beeld bij Everton. Mason Holgate en Jarrad Branthwaite kampen met blessure, waardoor the Toffees erover nadenken om de jongeling op huurbasis over te nemen van Barcelona. (Liverpool Echo)

Barcelona praat verder met Sampdoria over een overgang van Álex Collado. Het gaat hierbij om een huurdeal met optie tot koop, inclusief de optie voor Barcelona om de jonge aanvaller terug te kopen. (Sky Italia)

Antonio Rüdiger staat voor een vertrek bij Chelsea. Na de komst van Thiago Silva is de verdediger, die in 2017 maximaal 39 miljoen euro kostte en woensdag ontbreekt in de selectie voor het duel met Barnsley, de vijfde keus in de achterhoede. (The Telegraph) Na de komst van Thiago Silva is de verdediger, die in 2017 maximaal 39 miljoen euro kostte en woensdag ontbreekt in de selectie voor het duel met Barnsley, de vijfde keus in de achterhoede.

Iago Falqué lijkt op weg naar promovendus Benevento en dus moet Torino op zoek naar een opvolger. Il Toro heeft het oog laten vallen op João Pedro van Cagliari. (Tuttosport)

Napoli is in gesprek met Matías Vecino. De verwachting is dat er op korte termijn een persoonlijk akkoord wordt gesloten met de Uruguayaanse middenvelder, wiens contract bij Internazionale nog twee jaar doorloopt. (Sky Italia)