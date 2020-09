Strijd om Wesley Fofana barst los: ‘Ze zochten mijn zusje op school op’

West Ham United en Leicester City zijn verwikkeld in een strijd om de komst van Wesley Fofana. Daags nadat zijn club Saint-Étienne een bod van Leicester City van 32 miljoen euro afwees, heeft West Ham United zich volgens Sky Sports gemeld met een bod van 25 miljoen euro plus 11 miljoen aan variabelen. Het is onduidelijk of Saint-Étienne al op dat bod heeft gereageerd.

West Ham United is na twee wedstrijden nog puntloos in het nieuwe Premier League-seizoen en acht defensieve versterking noodzakelijk om de kansen op lijfsbehoud te vergroten. Pogingen om James Tarkowski van Burnley over te nemen waren onsuccesvol, waardoor de club uit Londen zich nu mengt in de strijd om Fofana. De pas negentienjarige Fransman groeide vorig seizoen uit tot basisspeler bij zijn club en speelde in het huidige seizoen drie van de vier competitiewedstrijden.

Dinsdag scheef L'Équipe dat Leicester City voor de derde keer een bod op Fofana afgewezen zag worden. De nummer vijf van het afgelopen Premier League-seizoen heeft biedingen gedaan van 25, 28,5 en 32 miljoen euro. Bij het laatste bod zat ook een doorverkooppercentage van tien procent inbegrepen, maar Saint-Étienne is voorlopig onvermurwbaar.

Toch is het de vraag of Fofana houdbaar is voor de Fransen, daar hij openlijk hint naar een transfer. Eerder deze maand zei de centrumverdediger dat het 'gestoord' zou zijn om een transfer naar Leicester City af te wijzen. Een overstap naar het King Power Stadium kan zijn 'leven veranderen', vertelde Fofana aan L'Équipe. Zijn contract bij Saint-Étienne loopt nog vier seizoenen door.

Ook op sociale media liet Fofana zijn vertrekwens doorschemeren, wat resulteerde in een stortvloed aan reacties. Hij besloot vervolgens zijn socialmedia-accounts te verwijderen. "Het deed me pijn dat ik een huursoldaat, een verrader en een klootzak werd genoemd. Maar de Saint-Étienne-supporters beledigden ook mijn moeder en mijn kleine zusje. Dat doet veel met me. Ik walg ervan."

"Sommigen gingen zelfs nog verder", voegde hij toe. "Mijn kleine zusje werd op school opgezocht. Ze werd uitgescholden en geduwd. Ze weet helemaal niets van voetbal, maar ze kreeg hiermee te maken. Ik heb haar in tranen gezien. Het is onacceptabel. Daarna bracht ik haar naar school. Ze was het slachtoffer van een stel idioten . Hun gedrag heeft veel invloed gehad op mijn besluit."