Barcelona deelt nummer Vidal weer uit en meldt nieuwe clausule van 400 miljoen

Ansu Fati mag zich definitief speler van de hoofdmacht van Barcelona noemen. De Catalaanse grootmacht meldt woensdagmiddag via de clubkanalen dat de zeventienjarige aanvaller officieel is overgeheveld naar de eerste selectie en aankomend seizoen met het rugnummer 22 gaat spelen. Hij neemt dit getal over van Arturo Vidal, die onlangs naar Internazionale vertrok.

Barcelona voegt toe dat de ontsnappingsclausule in Fati’s contract is verhoogd van 170 miljoen euro naar 400 miljoen. De jongeling tekende in december van het afgelopen jaar al een nieuwe, tot 2022 lopende, verbintenis waarbij zijn clausule werd opgehoogd van 100 miljoen naar 170 miljoen. Destijds werd ook afgesproken dat deze bepaling in zijn contract omhoog zou gaan naar 400 miljoen zodra hij de permanente stap naar de hoofdmacht zou zetten. Barça heeft overigens de optie om de overeenkomst met twee seizoenen te verlengen.

Fati maakte begin vorig seizoen zijn debuut namens Barcelona en de linksbuiten wordt in Catalonië beschouwd als een van de dragende spelers voor de toekomst. De teller staat inmiddels op 33 duels in het eerste, waarin hij 8 keer wist te scoren. Fati heeft zich ook opgewerkt tot international van Spanje en speelde vooralsnog twee wedstrijden namens het Zuid-Europese land. Vorige maand was hij in zijn tweede interland meteen trefzeker tegen Oekraïne.

Het talent miste de eerste twee wedstrijden van de voorbereiding onder zijn nieuwe trainer Ronald Koeman nog vanwege een blessure, maar was in de strijd om de Trofeu Joan Gamper tegen Elche wel weer van de partij. De verwachting is dan ook dat Fati aankomende zondag inzetbaar is als Barcelona zijn eerste LaLiga-wedstrijd speelt tegen Villarreal.