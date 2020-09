Driessen brengt topnamen in verband met functie in Oranje-staf De Boer

Frank de Boer is de permanente opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal, zo wist De Telegraaf dinsdagavond laat te onthullen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat De Boer een nieuwe technische staf gaat samenstellen, al is daar nog geen zekerheid over. Valentijn Driessen, chef voetbal van de ochtendkrant, denkt te weten dat recordinternational Wesley Sneijder en topscorer aller tijden Robin van Persie kandidaten zijn voor de functie van assistent-bondscoach.

"Aanvankelijk werd er gezegd dat hij (De Boer, red.) door moet gaan met de staf die er al is", aldus Driessen woensdag in een video-item van De Telegraaf. "Dus met Dwight Lodeweges, Patrick Lodewijks en Maarten Stekelenburg. Maar De Boer heeft nu in gesprekken te horen gekregen dat er wat betreft assistenten wel wat mogelijk is en dat de KNVB hem graag helpt. Dat is ook in het belang van de KNVB, want op het moment dat je een bondscoach hebt die met twee handen op zijn rug staat te kijken, dan schiet je er niks mee op. Het is dus mogelijk om een assistent binnen te halen."

Driessen neemt gelijk het kandidatenlijstje onder de loep. "De naam van Robin van Persie ging rond en die van Wesley Sneijder ook. Daarover is nog geen beslissing gevallen. Het is ook nog niet bekend of er al een nieuwe assistent is als Oranje binnenkort tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië speelt. Maar er is dus wel ruimte om een eigen assistent mee te nemen." Driessen weet overigens niet wie momenteel de beste papieren heeft om De Boer te gaan assisteren bij Oranje. "Ik heb nog geen vermoeden. Met Van Persie heb je wel gelijk een Feyenoord-hoek en dat is een beginnend trainer."

"Maar met het komende EK komt Ruud van Nistelrooij in beeld en als hij zegt: 'Vanaf nu wil ik in dat traject meelopen', dan is er natuurlijk niets op tegen om Van Nistelrooij te laten meelopen. Maar het moet ook wel in het pulletje van De Boer passen. Sneijder zou ook kunnen. Hij was een warm pleitbezorger van De Boer. Ik denk dus dat je de tijd moet nemen en moet kijken wat deze spelersgroep nodig en De Boer nodig hebben. Hem wordt verweten dat hij communicatief gezien niet zo goed is en empatisch wat minder. Hij staat wat verder weg van de spelers. Dus daar moet iemand tussenkomen, om dat gat op te vullen."