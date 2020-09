‘Atlético Madrid gaat na komst Luis Suárez vol voor deal met Arsenal’

Atlético Madrid nam dinsdag officieel afscheid van de naar Juventus vertrokken Álvaro Morata en het belooft nog een drukke slotfase van de transferperiode te worden voor los Colchoneros. De komst van Luis Suárez als vervanger van Morata lijkt slechts een kwestie van tijd en de Madrilenen concentreren zich volgens berichten uit Spanje daarna volledig op het overnemen van Lucas Torreira van Arsenal.

Het is volgens onder meer AS en Mundo Deportivo de bedoeling dat middenvelder uit Uruguay in eerste instantie op huurbasis, met optie tot koop, naar het Wanda Metropolitano komt. Atlético heeft Torreira al langere tijd op de korrel en hij mag nu bij Arsenal vertrekken om ogenschijnlijk ruimte te maken voor Houssem Aouar. Voordat Torreira overgenomen kan worden moet Atlético overigens zelf ook nog een speler laten vertrekken en het lijkt erop dat Héctor Herrera overbodig is verklaard.

De Mexicaan kwam een jaar geleden op transfervrije basis over van FC Porto, maar is er niet in geslaagd om trainer Diego Simeone volledig te overtuigen. Om Torreira te kunnen betalen zal eerst wel het salaris van Herrera uit de boeken geschrapt moeten worden en een terugkeer naar os Dragões wordt genoemd als een van de opties.

Naast Herrera staat ook Santiago Arias voor een vertrek uit Madrid. De voormalig PSV’er maakt op huurbasis de overstap naar het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, dat eveneens een optie heeft om de deal definitief te maken. In de komende kleine twee weken maken mogelijk ook Diego Costa en Thomas Lemar nog transfers. Het zal echter lastig worden voor Atlético om een geschikte bestemming te vinden voor Lemar, voor wie twee jaar geleden nog zeventig miljoen euro werd betaald.