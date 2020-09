‘Bij mij gingen alle alarmbellen af toen hij in zee ging met Mino Raiola’

Jesse Lingard werkt sinds enige tijd met Mino Raiola als zaakwaarnemer en volgens oud-speler Darren Fletcher duidt dat erop dat de middenvelder annex aanvaller Manchester United op korte termijn wil verlaten. Lingard, met een aflopend contract bij the Red Devils, wordt al enige tijd in verband gebracht met een voortijdig vertrek. Een definitieve deal met een andere club is echter nog niet gesloten.

"Het is momenteel een onduidelijke situatie", stelt Fletcher, die Lingard dinsdagavond negentig minuten zag spelen in het EFL Cup-duel van Manchester United met Luton Town (0-3), in een analyse voor Sky Sports. "Maar bij mij gingen wel alle alarmbellen af toen Lingard Mino Raiola aanstelde als zijn nieuwe zaakwaarnemer. Je gaat niet met Mino Raiola in zee als je zo graag bij een club wil blijven." The Sun meldt dat Manchester United de optie in de aflopende verbintenis van Lingard wil activeren, om zo een transfersom veilig te stellen.

"Ik krijg sterk het idee dat Lingard bezig is met een vertrek", vervolgt Fletcher zijn relaas. "In de sterkst mogelijke opstelling van Manchester United is geen plaats voor hem, hij dient nu slechts als opvulling van de selectie. Ik weet echter ook dat hij al lang aan deze club verbonden is. Maar misschien is hij toe aan een nieuwe uitdaging, zodat hij weer geregeld aan spelen toekomt. Lingard wil natuurlijk graag speeltijd maken en niet als bankzitter verder gaan. Het worden nog interessante weken tot het einde van de transferperiode (op 5 oktober, red.)."

Lingard kwam afgelopen seizoen tot slechts vier doelpunten in alle competities namens Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjaer had geen plaats voor hem in de wedstrijdselectie voor de Premier League-opener tegen Crystal Palace (1-3 nederlaag) van afgelopen zaterdag. Tegen Luton Town kreeg Lingard dus wel speeltijd en de kans is aanwezig dat de middenvelder ook zaterdag tegen Brighton & Hove Albion in actie komt.