Barcelona maakt ruimte vrij voor Dest met verkoop Semedo

Nélson Semedo verlaat Barcelona definitief voor Wolverhampton Wanderers. De Catalanen maken woensdagochtend bekend dat de Portugese rechtsback is verkocht aan de Premier League-club. The Wolves maken dertig miljoen euro over naar de bankrekening van Barcelona, een bedrag dat via bonussen met nog eens tien miljoen euro kan oplopen.

Op de clubwebsite bedankt Barcelona Semedo voor zijn bewezen diensten. Door de verkoop van de rechtsback maakt de club ruimte voor een nieuwe back. De Telegraaf meldde reeds dat de club zich in Amsterdam heeft gemeld voor Sergiño Dest. Onder meer TV3 en Sport meldden dinsdagavond dat er zelfs een akkoord is tussen Barcelona en Ajax over een transfer van Dest. Met de overgang van de rechtsback is in eerste instantie naar verluidt een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid. Deze som kan door middel van een bonusconstructie met nog eens vijf miljoen oplopen. Barcelona moest wel eerst enkele spelers verkopen om budget vrij te maken. Met de verkoop van Semedo en Arturo Vidal, die dinsdag bij Internazionale tekende, lijkt men te zijn geslaagd in die missie.

Semedo nam dinsdagavond via Instagram al afscheid van zijn ploeggenoten, stafleden en overige medewerkers van Barcelona. Diens bericht op de sociale media kon op waardering rekenen van onder meer Patrick Kluivert, Ivan Rakitic en Philippe Coutinho. De rechtsback, wiens contract in Barcelona nog twee jaar doorliep, was sinds 2017 aan de Catalaanse grootmacht verbonden. Men maakte destijds dertig miljoen euro over aan Benfica voor de transfer van de flankspeler. Semedo kwam in het Camp Nou tot 124 wedstrijden. Zijn palmares werd aangevuld met twee landstitels, twee Spaanse bekers en één Supercup.

In een filmpje op de Twitter-pagina van Wolverhampton Wanderers is te zien hoe Semedo zijn eerste stappen zet in Molineux, de thuishaven van de Engelse club. De miljoenenaanwinst uit Portugal gaat bij zijn nieuwe club met rugnummer 22 spelen. Semedo is na Ki-Jana Hoever, Fábio Silva, Marçal, Matija Sarkic en Vitinha de zesde aanwinst van the Wolves voor dit seizoen.