Woensdag, 23 September 2020

Kamp-Milik praat in Londen over transfer

Manchester United is verrassend genoeg van plan om de optie in het aflopende contract van Jesse Lingard te activeren. Daarmee wordt een transfersom voor de overbodige aanvallende middenvelder veiliggsteld. (The Sun)

Dani Alves heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer in een Europese topcompetitie. De rechtsback praat in dat kader binnenkort met São Paulo over ontbinding van zijn tot december 2022 lopende contract. (Goal)

Tottenham Hotspur maakt werk van de komst van Arek Milik. Een afvaardiging van de Londense club praat donderdag in de Britse hoofdstad met de zaakwaarnemer van de aanvaller van Napoli. (Calciomercato)

Internazionale is bereid om Antonio Candreva voor drie miljoen euro naar Sampdoria te laten vertrekken. De middenvelder annex vleugelaanvaller zag eerst geen heil in een transfer, maar is inmiddels van gedachten veranderd. (Sky Italia)

Callum Hudson-Odoi heeft over belangstelling niets te klagen. De vleugelaanvaller van Chelsea wordt naast Bayern München ook gevolgd door RB Leipzig, Borussia Dortmund en Juventus. (The Athletic)