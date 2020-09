PSG-voorzitter Al-Khelaifi hoort gevangenisstraf tegen zich eisen

De openbaar aanklager in Zwitserland eist een gevangenisstraf van 28 maanden tegen Nasser Al-Khelaifi, voorzitter van Paris Saint-Germain, zo weet L'Équipe woensdag te melden. Een gedeelte van de strafeis betreft overigens een voorwaardelijke celstraf. Jérôme Valcke, voormalig secretaris-generaal van de FIFA, heeft drie jaar cel tegen zich horen eisen. Ook in dit geval is de eis vanuit Zwitserland voor een gedeelte voorwaardelijk. Beide heren worden verdacht van corrupte activiteiten.

In februari van dit jaar werd bekend dat er een onderzoek was gestart naar de handel en wandel van Al-Khelaifi en Valcke. De PSG-preses, tevens eigenaar van BeIN Media Group, zou naar verluidt hebben gesjoemeld in de strijd om de uitzendrechten van grote voetbaltoernooien. Valcke op zijn beurt zou zich hebben verrijkt bij de toewijzing van televisierechten wat betreft de WK’s van 2018, 2022, 2026 en 2030. Tevens wordt de Confederations Cup in het onderzoek genoemd. Een gedeelte van de televisierechten kwam uiteindelijk terecht bij het mediaconcern van de vermogende Al-Khelaifi.

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi aangeklaagd voor corruptie

De preses van de Franse topclub riskeert een celstraf. Lees artikel

Uit onderzoek van de Zwitserse justitie komt naar voren dat Valcke door Al-Khelaifi min of meer werd beloond voor zijn hulp bij de toewijzing van de felbegeerde televisierechten. De voormalig rechterhand van de gewezen FIFA-baas Sepp Blatter mocht op Sardinië voor langere tijd een villa gebruiken die op naam stond van Al-Khelaifi. De Zwitserse justitie heeft voorgerekend dat Valcke daar in een normale situatie een huursom van tussen de 900.000 en 1,8 miljoen euro voor zou moeten neerleggen. De luxueuze woning was voor vijf miljoen euro aangeschaft door Al-Khelaifi, waarna Valcke de gelegenheid kreeg om er gebruik van te maken.

L'Équipe meldt dat Al-Khelaifi en Valcke de eerste voetbalbestuurders in Europa zijn die mogelijk een celstraf moeten uitzitten vanwege corrupte transacties. In de Verenigde Staten en Zuid-Amerika zijn al verschillende bestuurders veroordeeld vanwege frauduleus handelen. Al-Khelaifi behartigt namens de European Club Association de belangen van clubs bij de UEFA. Er loopt momenteel ook een zaak tegen enkele voormalige officials van de Duitse voetbalbond. Het gaat in dit geval om vermeende corruptie rondom de toewijzing van het WK 2006 aan Duitsland.