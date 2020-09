Kik Pierie stelt belangrijke voorwaarde aan terugkeer naar Ajax

Kik Pierie beleefde tot dusver weinig plezier aan zijn transfer van sc Heerenveen naar Ajax. De verdediger kwam afgelopen seizoen niet in de plannen van hoofdtrainer Erik ten Hag voor en maakte zijn speelminuten bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen speelt hij op huurbasis bij FC Twente. Hij is van plan om volgend jaar terug te keren naar Amsterdam, maar zal willen vertrekken als hij weer op het tweede plan raakt.

“Je bent gewend om in de Eredivisie te spelen. Dat je dan een stapje terug moet doen maakt het wel lastig”, zegt de twintigjarige verdediger in gesprek met Andy van der Meijde in het programma Bij Andy in de auto. Pierie maakte in de zomer van vorig jaar voor vijf miljoen euro de overstap van sc Heerenveen naar Ajax en wacht nog altijd op zijn Eredivisie-debuut namens de Amsterdammers. Afgelopen seizoen kwam hij niet verder dan 22 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Om toch op het hoogste niveau actief te zijn, koos Pierie deze transferperiode voor een tijdelijke overstap naar FC Twente. “Ik heb nog een vierjarig contract bij Ajax. Of ik daarna terugga bij Ajax, weet ik nog niet. Het is wel het plan", vertelt de centrumverdediger, die een slag om de arm houdt. “Je weet niet hoe het loopt. Als ik terugga naar Ajax wil ik wel kans maken om te spelen."

“Als ze na dit jaar zeggen van, je gaat weer op de Toekomst spelen, dan ga ik het natuurlijk ergens anders zoeken”, stelt Pierie. "Het doel is om bij FC Twente zoveel mogelijk minuten te maken, beter te worden om uiteindelijk in Ajax 1 te spelen. Maar als ik niet bij Ajax 1 kan spelen, dan ga ik niet zes keer tegen dezelfde muur lopen." Pierie liep in de voorbereiding op dit seizoen een enkelblessure op en wacht nog op zijn officiële debuut voor Twente.