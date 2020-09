BILD verrast met opvallende transfertarget van Bayern München

Mario Götze is op de radar verschenen van Bayern München. BILD meldt dat hoofdtrainer Hansi Flick met de clubloze middenvelder telefonisch heeft gesproken over een hernieuwde samenwerking. De Bayern-coach werkte bij het nationale elftal van Duitsland als assistent-bondscoach al samen met Götze. Laatstgenoemde bezorgde die Mannschaft in 2014 de weredtitel door in de finale tegen Argentinië (1-0) in verlenging het winnende doelpunt aan te tekenen.

Flick nam recentelijk afscheid van onder meer Philippe Coutinho, Ivan Perisic en Thiago Alcántara en de oefenmeester van der Rekordmeister is derhalve op zoek naar versterkingen voor het middenveld. BILD benadrukt dat voorzitter Karl-Heinz Rummenigge en technisch directeur Hasan Salihamidzic nog niet hebben gereageerd op het gesprek tussen Flick en Götze, wat er volgens de Duitse krant op kan duiden dat ze enigszins sceptisch zijn over een mogelijke terugkeer van de 29-jarige middenvelder. Tijdens zijn eerste periode was Götze regelmatig het mikpunt van kritiek van fans en de beleidsbepalers zijn dat blijkbaar nog niet vergeten.

Götze maakte medio 2013 voor 37 miljoen euro de overstap van Borussia Dortmund naar Bayern. Ondanks de hooggespannen verwachtingen wist hij echter nooit een vaste plaats te veroveren in het elftal van toenmalig trainer Josep Guardiola. In 2016 namen beide partijen afscheid van elkaar en Götze koos voor een terugkeer in Dortmund. De WK-held van 2014 verliet BVB enkele maanden geleden met een transfervrije status. Götze werd afgelopen zomer in de Amerikaanse media gelinkt aan het FC Cincinnati van coach Jaap Stam, al kwam een definitieve deal nooit van de grond.

Wat betreft Götze is het einde van zijn loopbaan nog niet in zicht. "Ik heb ambitieuze doelstellingen en ik wil er alles aan doen om een keer de Champions League te veroveren", zo liet de voormalig spelmaker van Dortmund en Bayern nog niet zolang geleden weten aan BILD. Götze zou naar verluidt genoegen nemen met een kortlopend contract en een flink lager salaris om zo terug te kunnen keren in de Allianz Arena.