Perez schiet uit zijn slof na insinuatie Mossou bij Voetbalpraat

Kenneth Perez heeft geen goed woord over de manier waarop de KNVB Peter Bosz heeft benaderd voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal. Jack van Gelder onthulde zondag dat de bond informeerde bij Bosz of hij beschikbaar was, waarop de trainer aangaf dat hij in dienst is bij Bayer Leverkusen. Als hij de vraag had gekregen of hij bondscoach van Oranje wilde worden, zou hij waarschijnlijk ja hebben gezegd. “Wat is dat voor amateurisme, man?!”, aldus Perez.

In de zoektocht naar een opvolger voor Ronald Koeman is de bond uiteindelijk uitgekomen bij Frank de Boer. De clubloze trainer wordt naar verwachting op korte termijn gepresenteerd als nieuwe bondscoach. “Ze hebben Bosz voor de vorm gebeld. Ze hebben alleen maar gevraagd: hoe zit het met je contract? Dat is echt waar”, zegt Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou bij Voetbalpraat. “Dat geloof je toch niet?”, roept een verontwaardigde Perez bij FOX Sports.

Bosz zou hebben aangegeven dat hij ‘in principe’ niet beschikbaar was, wijzend naar zijn contract bij Bayer Leverkusen. “Als ik Peter Bosz wil hebben, dan ga je toch alles uitzoeken of het haalbaar is? Dan laat je je toch niet afschepen met een antwoord dat hij nog twee jaar vastligt? Dat had je ook op Google kunnen zien. Wat is dat voor amateurisme, man?!”, reageert Perez. “Dan vraag je toch of er mogelijkheden zijn?”

Mossou geeft aan dat de KNVB Bosz eigenlijk niet wilde hebben en hem louter ‘voor de vorm’ hebben benaderd. “Dan bel je toch niet, man”, aldus Perez. De Boer is in hoofdlijnen akkoord met de KNVB en gaat volgens De Telegraaf een contract tekenen tot en met het WK van 2022. In de overeenkomst zal een evaluatiemoment opgenomen worden, die valt na het EK van 2021. Als de twee partijen dan tevreden zijn, wordt de samenwerking verlengd tot het WK van 2022.