‘Koeman wil toptalent niet kwijt en heeft slecht nieuws voor PSV’

PSV heeft zich officieel bij Barcelona gemeld voor Pedri, zo wist Mundo Deportivo dinsdag te melden. Een dag later brengt Marca echter naar buiten dat de pas zeventienjarige middenvelder annex vleugelaanvaller de Catalaanse grootmacht niet op huurbasis mag verlaten. Trainer Ronald Koeman wil Pedri dit seizoen een kans geven in de A-selectie van Barcelona, zo klinkt het. Het aanbod van PSV voor een huurdeal is dan ook verworpen.

De keuze van Koeman om Pedri te behouden zorgt echter voor enige complicaties, zo weet Marca voorts te melden. Barcelona nam de jongeling vorig jaar voor vijf miljoen euro over van Las Palmas en bij de deal zijn destijds enkele clausules afgesproken. Eén is dat Pedri terugkeert naar de tweedeklasser als hij bij Barcelona of ergens anders in Spanje of in het buitenland niet aan spelen toekomt op het hoogste niveau. Wordt deze afspraak geschonden, dan moet een compensatiebedrag van acht miljoen euro worden overgemaakt naar Las Palmas.

In de Spaanse media verwacht men niet dat Pedri komend seizoen veel speeltijd krijgt in de hoofdmacht van Barcelona, maar desondanks wil Koeman hem in het Camp Nou houden. "Het is een geweldig talent en met zijn zeventien jaar een belangrijke aanwinst voor de toekomst. Hij traint met ons mee en heeft de kwaliteiten om speelminuten te maken. We zullen zien hoevaak dat gaat gebeuren", gaf Koeman nog niet zolang geleden zijn mening over Pedri, die eerder dit jaar nog werd genoemd als mogelijke aanwinst van Ajax. In de voorbereiding kreeg hij in drie oefenduels speeltijd, al was hij slechts éénmaal basisspeler.

PSV lijkt dus achter het net te vissen wat betreft Pedri, daar Barcelona hem liever op huurbasis bij een andere club in LaLiga stalt. Pedri maakte afgelopen seizoen de nodige indruk als speler van Las Palmas, met 4 doelpunten in 36 wedstrijden. Voorzitter Josep Maria Bartomeu was bij de presentatie van de miljoenenaanwinst ook behoorlijk enthousiast. "Met Pedri brengen we een van de meest getalenteerde spelers van zijn generatie naar het Camp Nou. Hij brengt het enthousiasme en de ambitie naar de club die we nodig hebben voor het nieuwe project."