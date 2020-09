‘Er is vorig seizoen een ongezonde situatie rondom Ihattaren ontstaan’

Mohamed Ihattaren heeft volgens Arnold Bruggink vorig seizoen te veel vrijheid gekregen van Mark van Bommel en Ernest Faber. De talentvolle middenvelder moet uit een ander vaatje tappen nu Roger Schmidt de scepter zwaait in Eindhoven en vooralsnog heeft hij daar veel moeite mee.

Ihattaren werd onlangs nog van de training gestuurd bij PSV. Toen hij terugkeerde van het Nederlands elftal was Schmidt niet te spreken over de inzet van de middenvelder, waarna hij besloot om het talent van het veld te sturen. In de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-3 winst) moest Ihattaren genoegen nemen met een plek op de bank.

Samenvatting Eredivisie: PSV - FC Emmen | Mvogo komt met de schrik vrij

“Er is vorig seizoen een ongezonde situatie rondom Ihattaren ontstaan", reageert Bruggink in Trouw. "In verdedigend opzicht hoefde hij minder te doen, omdat ze vonden dat hij in balbezit het verschil moest maken voor PSV. Dat was een te zware last voor een zeventienjarige." Afgelopen zaterdag verscheen Ihattaren tegen FC Emmen (2-1 winst) wel in de basis, maar werd hij na een uur gewisseld.

Bruggink twijfelt niet over het talent van Ihattaren, maar vraagt zich af of hij in mentaal opzicht de stap kan maken. “Nu hij zijn doel, het eerste van PSV, heeft bereikt, ben ik benieuwd welke volgende stappen hij gaat zetten. Daarbij is het mentale aspect bepalend. Ben je tevreden met wat je hebt of wil je echt de allerbeste worden? Het maakt het verschil tussen een heel goede voetballer en echte wereldtopper.”