‘Bayern München grijpt door akkoord van 25 miljoen alsnog naast Dest’

De toekomst van Sergiño Dest is al weken onderwerp van gesprek en het leek er de afgelopen dagen sterk op dat Bayern München de beste papieren voor de komst van de vleugelverdediger van Ajax in handen had. Dinsdagavond laat komt echter het nieuws vanuit Spanje dat Barcelona de nieuwe werkgever van de Amerikaans international lijkt te gaan worden.

Onder meer TV3 en Sport maken melding van een akkoord tussen Barcelona en Ajax over een transfer van Dest. Met de overgang van de rechtsback is in eerste instantie naar verluidt een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid. Deze som kan door middel van een bonusconstructie met nog eens vijf miljoen oplopen.

Barcelona werd eerder al genoemd als gegadigde voor Dest, maar de club van trainer Ronald Koeman kon pas werk maken van nieuwe spelers als er eerst ruimte werd gemaakt middels het vertrek van een aantal oudgedienden. Met Arturo Vidal die al naar Internazionale is en Luis Suárez en Nélson Semedo die op korte termijn vertrekken, lijkt deze ruimte er nu te zijn.

Dest wordt in het Camp Nou de vervanger van Semedo, die hard op weg is naar Wolverhampton Wanderers. Hoewel Barcelona of de Premier League-club nog geen melding hebben gemaakt van een transfer, heeft de Portugees op social media alvast afscheid genomen van Barça. In een korte boodschap spreekt hij onder meer een dankwoord uit voor de afgelopen drie seizoenen.